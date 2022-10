NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat das Kursziel für Credit Suisse von 5 auf 4,40 Franken gesenkt, die Einstufung aber auf "Hold" belassen. Die Schweizer hätten ein Problem mit der Profitabilität, schrieb Analystin Flora Bocahut in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Das Investmentbanking müsse massiv umgebaut werden. Sie erwartet hier bis 2024 Verluste./ag/ngu



Veröffentlichung der Original-Studie: 10.10.2022 / 16:21 / ET

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 10.10.2022 / 19:05 / ET



ISIN: CH0012138530

