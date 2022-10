PRAG (dpa-AFX) - Die Inflationsrate ist in Tschechien auf den höchsten Wert seit Dezember 1993 gestiegen. Die Verbraucherpreise stiegen im September gegenüber dem Vorjahresmonat um 18 Prozent. Im Vergleich zum Vormonat August lag die Teuerungsrate um 0,8 Prozentpunkte höher. Das teilte die nationale Statistikbehörde CSU am Dienstag in Prag mit.

Vor allem die Wohn- und Energiekosten hätten dazu beigetragen, dass sich die Teuerung beschleunigt. Sie seien im Jahresvergleich um fast 50 Prozent angestiegen, sagte die CSU-Abteilungsleiterin Pavla Sediva. Fast um ein Viertel teurer sind den Angaben zufolge auch Lebensmittel wie Fleisch, Milch, Eier und Käse geworden.

Die liberalkonservative Regierung unter Petr Fiala war wegen der hohen Energiepreise unter Druck geraten. Doch sie reagierte inzwischen mit einem umfangreichen Entlastungspaket, das von einem Strom- und Gaspreisdeckel bis hin zu einem Zuschuss als Gutschrift auf der Stromrechnung reicht./hei/DP/stw