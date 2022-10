In Wiernsheim am Enztal entsteht ein neues 10 MW Solarpark. Bürger und Kommune sollen profitieren. Die WPD AG hat den Spatenstich für einen neuen 10 Megawatt starken Solarpark in Pforzheim gesetzt. Wie das Unternehmen mitteilte, handelt es sich beim dem Photovoltaik-Kraftwerk um den Park Wiernsheim mit insgesamt 17.884 Solarmodulen. Dieser soll einen jährlichen Ertrag von ca. 11,7 Gigawattstunden (GWh) liefern und könnte Anfang 2023 an das Netz gehen. Damit ließe sich theoretisch der Strombedarf ...

