DJ PTA-News: A.H.T. Syngas Technology N.V.: Protokoll der Jahreshauptversammlung 2022 - Jahreshauptversammlung 2022 fand am 07.10.2022 in Eindhoven, NL statt

Unternehmensmitteilung für den Kapitalmarkt

Eindhoven (pta019/11.10.2022/12:43) - Die diesjährige Jahreshauptversammlung 2022 fand am Hauptsitz der Gesellschaft in Eindhoven statt. A.H.T. dankt den Investoren, Teilnehmern und Interessententen für Fragen im Vorfeld und für die Teilnahme an der Versammlung. "Die Rückmeldungen, Anregungen und Diskussionen mit Interessenten und Aktionären sind ein wichtiger Teil für die kontinuierliche positive Entwicklung der Gesellschaft." führt CEO Ferges aus.

Das Protokoll der Versammlung finden Sie hier: http://www.aht-syngas.com/investor-relations/hauptversammlungen.html

Aussender: A.H.T. Syngas Technology N.V. Adresse: Hurksestraat 43, 5652 AH Eindhoven Land: Niederlande Ansprechpartner: Gero Bernhard Ferges Tel.: +49 2206 95190-0 E-Mail: info@aht-syngas.com Website: www.aht-syngas.com

ISIN(s): NL0010872388 (Aktie) Börsen: Basic Board in Frankfurt, Freiverkehr in München

