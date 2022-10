DJ Mercedes-Benz erzielt wieder deutliches Absatzplus im 3. Quartal

FRANKFURT (Dow Jones)--Nach den deutlich rückläufigen Absatzzahlen im ersten Halbjahr hat Mercedes-Benz im dritten Quartal wieder deutlich mehr Premiumautos verkauft. In den drei Monaten per Ende September kletterte der Absatz laut Mitteilung um gut ein Fünftel auf 517.800 Neuwagen. Für die ersten neun Monate ergibt sich noch ein Rückgang von 6 Prozent auf gut 1,5 Millionen Fahrzeuge. Im ersten Halbjahr hatten der Halbleiter-Mangel und coronabedingte Lockdown-Maßnahmen in China vielen Herstellern noch Probleme bereitet.

"In einem herausfordernden Geschäftsumfeld, geprägt von anhaltenden Halbleiterengpässen, sehen wir weiterhin eine robuste Nachfrage nach unseren Produkten", sagte Vertriebschefin Britta Seeger laut Mitteilung.

In Asien stieg der Absatz im dritten Quartal um 28 Prozent im Vergleich zum Vorjahreszeitraum. Die Auslieferungen in China erhöhten sich sogar um 37 Prozent im Vergleich zum Vorjahr und um 26 Prozent im Vergleich zum zweiten Quartal. In Europa setzte die Marke im dritten Quartal mit 152.700 Einheiten 18 Prozent mehr um. Die Auslieferungen in Nordamerika wuchsen um 26 Prozent auf 83.200 Einheiten.

October 11, 2022

