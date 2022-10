Schenefeld (ots) -Bei den Videokabeln bilden HDMI und DisplayPort heute den Standard und ersetzen allmählich ältere Technologien wie VGA-, DVI- und Cinch-Kabel. Vor allem DP-2.0-Kabel zeichnen sich durch maximale Leistung aus und sind im Gaming-Sektor die erste Wahl. Der Kabelhersteller KabelDirekt hat sich unter anderem auf die Entwicklung hochmoderner DP-Kabel in erstklassiger Qualität spezialisiert.Ob beim Filme schauen, Arbeiten oder Spielen am PC - wer Bilder in hoher Auflösung genießen möchte, benötigt hochwertige Kabel, die Bild und Ton übertragen. Neben HDMI zählt heutzutage DisplayPort zu den wichtigsten digitalen Videoübertragungsstandards. Die Videoanschlüsse zeichnen sich unter anderem dadurch aus, dass deutlich höhere Datenmengen als bei VGA und DVI übertragen werden können. Als Kabelspezialist führt KabelDirekt in seinem wachsenden Sortiment an hochwertigen Kabellösungen nicht nur moderne HDMI-Kabel, sondern ebenfalls hochwertige DisplayPort-Kabel der neuesten Generation 2.0 für die verlustfreie Signalübertragung. Welcher Anschluss in Wohn- und Arbeitszimmer zum Einsatz kommt, hängt hierbei vom individuellen Bedarf und den Geräten ab, die miteinander verbunden werden sollen. Während sich HDMI-Kabel bestens für Home-Entertainment-Systeme eignen, sind DP-Kabel die richtige Lösung im PC-Gaming-Bereich.Hohe Auflösungen und Übertragungsraten mit DisplayPort 2.0Sowohl HDMI als auch DisplayPort sind heute die Standards, um Geräte mit einem Fernseher oder Monitor zu verbinden. Während inzwischen jeder PC, Smart-TV, Receiver, Blu-ray-Player und jede Spielekonsole standardmäßig mit einem HDMI-Anschluss ausgestattet ist, finden sich DisplayPort-Anschlüsse vorwiegend an PCs, modernen Grafikkarten und Monitoren. Damit ist DisplayPort vor allem im PC-Bereich eine Alternative zu HDMI. HDMI 2.1 erlaubt nur eine Auflösung von 4K bei 120 Hertz und stößt damit etwa bei 144-Hertz-fähigen Monitoren mit hoher Bildauflösung an die Leistungsgrenzen. Dagegen macht das 8K DP-2.0-Kabel von KabelDirekt (https://kabeldirekt-store.de/products/8k-displayport-2-0-kabel-dp-monitorkabel-fur-gaming-pc-laptop) beispielsweise Ultra-HD-Auflösungen von 4K bei 144 Hertz oder sogar 8K bei 60 Hertz möglich. Bei Full HD und 2K erreicht das DP-Kabel eine Bildwiederholfrequenz von 240 Hertz. DisplayPort-Kabel empfehlen sich insbesondere im PC-Gaming-Bereich, wo es auf ein ruckelfreies Bild und eine optimale Bildwiederholrate ankommt - eine schnelle Grafikkarte und einen Gaming-Monitor, der eine entsprechend hohe Frequenz erlaubt, vorausgesetzt.DP-2.0-Kabel von KabelDirekt bieten maximale Leistung und SicherheitKabelDirekt bietet Gamern eine erstklassige Auswahl an DisplayPort-Kabeln in hoher Qualität und in unterschiedlichen Versionen an. Neben DP-1.4-Kabeln finden E-Sportler DP-2.0-Kabel mit einer Länge von 1 bis 5 Metern, die an alle Bildschirme und Gaming-Monitore, -Laptops, -PCs und -Notebooks sowie Beamer und Projektoren mit DisplayPort-Anschluss passen. Sie sind optimal für High-End-Grafikkarten und 4K-Displays geeignet und bieten maximale Leistung mit einer hohen Bildwiederholrate. Das UHBR10-Kabel nach DisplayPort-2.0-Standard ermöglicht beispielsweise neben 4K- und 8K-Auflösung auch HDR10-Bilder und 7.1-Surround-Audiosignale. "All unsere DisplayPort-Kabel, die dem neuesten DisplayPort-2.0-Standard entsprechen, sind außerdem vollständig abwärtskompatibel zu früheren Versionen wie DP 1.4 und können dementsprechend vielseitig eingesetzt werden", erklärt Thorben Idel, Geschäftsführer von KabelDirekt. Denn immerhin handelt es sich bei DP 2.0 um eine verhältnismäßig junge Version, die noch nicht weit verbreitet ist.Darüber hinaus legt der Kabelspezialist größten Wert auf Qualität und die hochwertige Verarbeitung seiner Kabel. Alle DisplayPort-Kabel bestehen aus hochreinem Kupfer mit einer Metallabschirmung, die Störsignale verhindert. Um Kurzschlüsse zu vermeiden und höchste Sicherheit zu gewährleisten, ist Pin Nr. 20 nicht belegt, das heißt, er wird nicht mit Strom versorgt, was der Spezifikation durch die Video Electronics Standards Association (VESA) entspricht. Die Anschlüsse sind zudem mit einem speziellen Verriegelungsmechanismus ausgestattet, der sicheren Halt gewährleistet. Die Präzisionsstecker sind vergoldet und sorgen so für höchste Signalqualität. Bevor die Kabel in den Verkauf gehen, werden sie mehrfachen Funktionstests unterzogen. Auf diese Weise stellt KabelDirekt sicher, dass die DisplayPort-Kabel einwandfrei funktionieren und optimalen Gaming-Spaß garantieren.Über KabelDirektSeit der Gründung 2010 steht KabelDirekt für hochwertige Kabel zu fairen Preisen. Vom einfachen Ladekabel bis zur professionellen Netzwerklösung bietet das inzwischen global operierende Familienunternehmen ein umfassendes Sortiment erstklassiger Eigenentwicklungen. Neben hochwertiger Qualität und ausgezeichnetem Design legt das KabelDirekt-Team besonders großen Wert darauf, mit seinen Millionen zufriedenen Kunden jederzeit in guter Verbindung zu bleiben.