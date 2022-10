ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Bank Credit Suisse hat das Kursziel für Glencore vor den Quartalszahlen von 720 auf 760 Pence angehoben und die Einstufung auf "Outperform" belassen. Das höhere Kursziel begründete Analyst Saul Kavonic mit dem schwächeren britischen Pfund. Zudem passte er in einem am Dienstag vorliegenden Ausblick seine Annahmen an die jüngsten Rohstoffpreise an. Der Bergbaukonzern dürfte gestiegene Produktionszahlen für das dritte Jahresviertel ausweisen und sich zum Vorquartal verbessert haben. Die höchstwahrscheinlich kommende Prognosesenkung für das Kohlegeschäft sei bereits signalisiert und in den Markterwartungen reflektiert./tav/gl



ISIN: JE00B4T3BW64

