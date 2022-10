Wien (www.fondscheck.de) - Moventum hat sein Sales-Team ausgebaut, so die Experten von "FONDS professionell".Seit dem 1. Oktober verstärke Alexander Azmann als Customer Relationship Manager den Vertrieb in Deutschland, Österreich und der Schweiz (DACH), wie die Fondsplattform mitteile. Azmann habe zuletzt mehr als drei Jahre als Sales Director für Arts Asset Management in Deutschland und Österreich gearbeitet. Davor sei er rund zwölf Jahre in unterschiedlichen Positionen für die C-Quadrat-Gruppe tätig gewesen. ...

