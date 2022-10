Genau 44.389 Elektro-Pkw wurden im September in Deutschland neu zugelassen. Der Marktanteil erreichte mit 19,7 Prozent einen neuen Jahreshöchstwert. Über alle Antriebsarten hinweg lag mit dem Tesla Model Y zudem ein Elektroauto an der Spitze. Insgesamt kamen laut der Mitteilung des Kraftfahrt-Bundesamts (KBA) im vergangenen Monat 224.816 Pkw neu auf die Straße, gegenüber dem September 2021 ein Plus ...

