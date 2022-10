DJ MÄRKTE USA/Wenig verändert - Zinssorgen belasten weiter

NEW YORK (Dow Jones)--Der weiterhin intakte Zinserhöhungszyklus dürfte auch am Dienstag die Richtung für US-Aktien vorgeben. Die Futures auf die Aktienindizes zeigen sich aktuell wenig verändert. Belastend wirkt vor allem der anhaltende Anstieg der Rendite 10-jähriger US-Anleihen, die aktuell bei 3,91 Prozent notiert, jedoch wurde zwischenzeitlich auch fast die Marke von 4,00 Prozent erreicht. Damit gewinnen Anleihen gegenüber Aktien immer mehr an Attraktivität. Für die Wall Street könnte sich damit das fünfte Tagesminus in Folge andeuten.

Die Risikobereitschaft wird weiter gedämpft von der Aussicht auf noch länger steigende Zinsen zur Eindämmung der Inflation, wie es auch immer wieder aus Kreisen der US-Notenbank signalisiert wird - ungeachtet der damit steigenden Rezessionsgefahren. Am Zinsterminmarkt liegt die Wahrscheinlichkeit für den nächsten großen 75-Basispunkte-Zinsschritt beim nächsten Fed-Zinstreffen am 2. November bei 78 Prozent.

"Weil die 10-jährige Rendite heute Morgen wieder bei 4 Prozent lag, gehen wir davon aus, dass der Druck auf die US-Aktien anhalten wird. Außerdem glauben wir, dass die in dieser Woche beginnende Berichtssaison für das dritte Quartal sinkende Gewinnerwartungen und enttäuschende Ausblicke bringen wird", sagt Peter Ganry, Aktienstratege bei der Saxo Bank. Der Markt müsse sich nun zunächst mit den Erzeugerpreisen am Mittwoch und den Verbraucherpreisen am Donnerstag auseinandersetzen, weil diese neue Erkenntnisse über den Kurs der Fed bringen könnten.

Dollar etwas leichter - Ölpreise fallen weiter

Der Dollar gibt einen Teil seiner Vortagesgewinne wieder ab, der Dollar-Index verliert 0,2 Prozent. Der Greenback sollte weiter zulegen, da es immer noch wenig Anzeichen dafür gibt, dass die US-Notenbank in diesem Jahr von ihrem aggressiven Zinserhöhungszyklus abrücken wird, merkt die ING an. Ein Umschwenken der Fed sei frühestens im ersten Quartal 2023 zu erwarten, so die Analysten. Die Fed dürfte die Straffung der Politik bis in eine Rezession hinein fortsetzen und die Zinssätze bis Anfang nächsten Jahres auf 4,25 bis 4,50 Prozent anheben, was den Dollar stabil halten dürfte.

Für die Ölpreise geht es erneut abwärts. Brent und WTI verlieren bis zu 1,2 Prozent. Grund seien anhaltende Nachfrage-Sorgen, die durch die verschärften Covid-Beschränkungen in China und die anhaltende Stärke des Dollar, heißt es. Nachdem die Ölpreise in der vergangenen Woche durch die beschlossene Fördermengenkürzung der Opec+ Auftrieb erhalten hatten, haben sie nun etwa die Hälfte ihrer Gewinne wieder abgegeben, da die Aufmerksamkeit auf eine potenziell schwächere Nachfrage gerichtet ist, so ein Teilnehmer. Auch der starke US-Dollar, der in Dollar denominiertes Öl für ausländische Käufer teurer macht, könnte die Nachfrage untergraben.

Für den Goldpreis geht es leicht nach oben, gestützt vom nachgebenden Dollar. Der Markt warte auf die neuen Inflationsdaten in dieser Woche, die Aufschluss über das weitere Zinserhöhungstemppo der Fed geben könnten, heißt es.

Bio-Rad Laboratories mit möglichem Qiagen-Gebot im Fokus

Die Aktie von Bio-Rad Laboratories gewinnt vorbörslich 3,1 Prozent. Wie das Wall Street Journal unter Verweis auf informierte Personen berichtete, soll das US-Unternehmen Gespräche über eine Fusion mit dem deutschen Unternehmen Qiagen führen. Die Transaktion soll demnach einen Wert von mehr als 10 Milliarden Dollar haben.

Die US-Fluggesellschaft Delta (+2,5%) setzt auf ein Flugtaxi-Start-up, das Passagiere zum Flughafen bringen soll. Der Konzern kündigte an, 60 Millionen US-Dollar in Joby Aviation zu investieren. Dieses soll seine Dienste perspektivisch in New York und Los Angeles anbieten.

=== US-Anleihen Laufzeit Rendite Bp zu VT Rendite VT +/-Bp YTD 2 Jahre 4,29 -1,7 4,31 356,1 5 Jahre 4,13 -1,8 4,15 287,2 7 Jahre 4,05 +1,7 4,03 260,8 10 Jahre 3,91 +2,1 3,89 239,8 30 Jahre 3,90 +5,7 3,84 200,1 DEVISEN zuletzt +/- % Di, 11:08 Mo, 17:01 % YTD EUR/USD 0,9729 +0,3% 0,9709 0,9701 -14,4% EUR/JPY 141,67 +0,2% 141,42 141,39 +8,2% EUR/CHF 0,9689 -0,1% 0,9699 1,0002 -6,6% EUR/GBP 0,8767 -0,1% 0,8782 0,8779 +4,3% USD/JPY 145,60 -0,1% 145,69 145,74 +26,5% GBP/USD 1,1097 +0,4% 1,1059 1,1052 -18,0% USD/CNH (Offshore) 7,1625 +0,1% 7,1870 7,1625 +12,7% Bitcoin BTC/USD 19.193,38 -0,3% 19.095,62 19.244,48 -58,5% ROHÖL zuletzt VT-Settlem. +/- % +/- USD % YTD WTI/Nymex 90,13 91,13 -1,1% -1,00 +28,1% Brent/ICE 95,04 96,19 -1,2% -1,15 +29,2% GAS VT-Settlem. +/- EUR Dutch TTF 161,45 154,12 +4,8% +7,33 +145,3% METALLE zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD Gold (Spot) 1.670,34 1.668,50 +0,1% +1,84 -8,7% Silber (Spot) 19,50 19,68 -0,9% -0,17 -16,3% Platin (Spot) 898,90 899,45 -0,1% -0,55 -7,4% Kupfer-Future 3,45 3,45 +0,2% +0,01 -22,0% YTD bezogen auf Schlussstand des Vortags ===

