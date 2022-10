Ölpreise unter Druck - Konjunktursorgen verprellen Anleger

Nachdem die OPEC+ in der vergangenen Woche noch für steigende Ölpreisnotierungen gesorgt hatte, drücken neu entfachte Konjunktursorgen am Dienstag wieder auf die Stimmung. Für ein Fass der US-amerikanischen Rohölsorte West Texas Intermediate müssen Anleger am Nachmittag rund 88,34 Dollar auf den Tisch legen und damit rund zwei Prozent weniger im Vergleich zum Vortag. Zinsfurcht schürt Rezessionssorge - US-Inflationsdaten dürften für Impulse sorgen Konjunktursorgen dies- und jenseits des Atlantiks haben am Dienstag für einen Rückgang der Ölpreise gesorgt. Insbesondere ist es die Furcht vor einer Fortsetzung des restriktiven Kurses durch die US-Notenbank Fed, welche den globalen Wirtschaftsmotor abwürgen und somit die Nachfrage nach Öl drosseln dürfte. Nach wie vor dominiert damit die Furcht, dass der Währungshüter einen größeren Einbruch der Konjunktur in Kauf nehmen könnte, um die grassierende Inflation wieder einzufangen. In diesem Zusammenhang dürfte die Publikation der US-Inflationsdaten am kommenden Donnerstag auch für Börsianer am Ölmarkt von Interesse sein. Erwartet wird zwar ein leichter Rückgang der Teuerungsdynamik, dieser sollte allerdings nicht ausreichen, um das hohe Tempo im Zinserhöhungszyklus zu drosseln.

Timo Emden ist studierter Betriebswirt, B.A., Marktanalyst und zertifizierter Blockchain-Experte der Frankfurt School of Finance & Management. Seit über 14 Jahren widmet er sich den globalen Finanzmärkten, mit dem Schwerpunkt auf Crypto Assets wie Bitcoin. Seine Einschätzungen basieren auf der Charttechnik und dem Sentiment - wichtige fundamentale Events hält er dennoch für bedeutend. Als Marktexperte ist Herr Emden ein geschätzter Ansprechpartner für TV, Presse und Hörfunk. Herr Emden ist freiberuflich für den Onlinebroker IG Europe GmbH tätig.

