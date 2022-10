In der Schweiz und in Liechtenstein sind zuletzt 35'579 neue Coronavirus-Ansteckungen innerhalb einer Woche registriert worden.Bern - In der Schweiz und in Liechtenstein sind zuletzt 35'579 neue Coronavirus-Ansteckungen innerhalb einer Woche registriert worden. Dies geht aus den heute Dienstag veröffentlichten Angaben auf der Webseite des Bundesamts für Gesundheit (BAG) hervor. Vor einer Woche wurden 25'134 Fälle gemeldet. Damit ist die Zahl der Infektionen um 41,6 Prozent gestiegen. Zudem wurden 396 neue...

