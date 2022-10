DJ PTA-News: B.M.P. Pharma Trading AG: Unternehmensgruppe steigert Umsatz im 1. Halbjahr 2022 im Vergleich zum Vorjahr um annähernd 100% - Umsatzanstieg der operativen Gesellschaften auf 37,25 Mio. Euro überwiegend durch Neugeschäft

Norderstedt (pta030/11.10.2022/16:01) - Die B.M.P. Pharma Trading AG, ein internationales Handelshaus für Rohstoffe der pharmazeutischen und Nahrungsmittel-ergänzungsindustrie mit führender Marktposition in ausgewählten Märkten, konnte im 1. Halbjahr 2022 in einem sehr volatilen Umfeld den Umsatz der operativen Gesellschaften von 18,94 Mio. Euro auf 37,25 Mio. Euro steigern. Dieses Wachstum von 96,6% zeigt, dass das Unternehmen trotz des herausfordernden und sich dynamisch verändernden Marktes, gut aufgestellt ist um weiter zu wachsen, erfolgreich zu sein und es auch in Zukunft zu bleiben.

Im europäischen Markt konnte BMP in den ersten sechs Monaten 2022 an die sehr erfreuliche Entwicklung des Vorjahres anknüpfen und die Umsatzerlöse signifikant steigern. Der Auftragsbestand der operativen Gesellschaften liegt weiterhin auf einem sehr hohen Niveau. Zudem wird mit Hochdruck am Aufbau der neuen Sparte "Feed & Function by BMP" gearbeitet, um dem nachhaltigen Wachstumstrend im Bereich Feed Supplements gerecht zu werden. In Lateinamerika gelang es BMP vor allem das bestehende Pharma-Geschäft zu stabilisieren, bestehende Kunden weiterhin zuverlässig zu beliefern und Neukunden zu gewinnen. Die Nachfrage in unseren Kernmärkten, der Nahrungsmittelergänzung und APIs, ist weiterhin intakt.

Das Wachstum der BMP Gruppe resultierte aus erheblichen Ergebnissteigerungen in allen Geschäftsbereichen sowie höheren Absatzpreisen und spiegelt sich im 1. Halbjahr 2022 auch in der Ertragsentwicklung wieder. Trotz extrem gestiegenen Rohstoff-, Energie- sowie Transportkosten, konnte das Unternehmen das Ergebnis vor Zinsen und Steuern (EBIT) mit 1,9 Mio. Euro nahezu verzwölffachen und damit seine Profitabilität stärken.

Henning A. Nau, CEO der B.M.P. Pharma Trading AG: "Das Umfeld mit dem schwachen Euro, Unsicherheiten mit dem Krieg in der Ukraine, Produktknappheiten sowie inflationäre Tendenzen hat es uns im 1. Halbjahr 2022 nicht einfach gemacht. Umso erfreulicher ist es, dass wir uns jederzeit auf unsere Stärken verlassen können: unsere hervorragenden, engen Beziehungen zu unseren Lieferanten und Kunden, unsere weltweite Logistikkompetenz sowie unser Produkt-Know-how. Gerade die bestmögliche Unabhängigkeit von volatilen Faktoren ermöglichte es uns, unsere hohe Servicequalität und Lieferzuverlässigkeit aufrechtzuerhalten.

Zudem möchte ich nicht vergessen, meinem Team zu danken, das gezeigt hat, dass es in schwierigen Zeiten über sich hinauswachsen kann und zusammenhält. Dieser Einsatz macht mich stolz und zeigt, dass wir auch in Krisenzeiten ein zuverlässiger Partner für Sie sind."

Für das Geschäftsjahr 2022 bestätigt der Vorstand die im Juni erhöhte Erwartung eines "stark bis besonders stark" steigenden Umsatzes der operativen Gesellschaft B.M.P. Bulk Medicines & Pharmaceuticals GmbH auf über 50,0 Mio. Euro. Die übrigen im Jahresabschluss 2021 veröffentlichten Prognosen sind ebenfalls weiterhin gültig.

Der ausführliche Halbjahresfinanzbericht 2022 steht auf der Webseite www.bmp.ag zum Download zur Verfügung https:// www.bmp.ag/investor-relations/

Aussender: B.M.P. Pharma Trading AG Adresse: Bornbarch 16, 22848 Norderstedt Land: Deutschland Ansprechpartner: Henning A. Nau, Vorstand Tel.: +49 40 64 55 68-0 E-Mail: bmp@bmp.ag Website: www.bmp.ag

ISIN(s): DE0005240907 (Aktie) Börsen: Freiverkehr in Stuttgart; Freiverkehr in Berlin

