Roblox-Aktionäre dürften heute tieftraurig sein. Schließlich schwächelt der Kurs und geht rund fünf Prozent in die Knie. Ein Anteilsschein kostet damit nur noch 33,61 USD. Geben die Bären nun dauerhaft den Ton an oder können die Bullen in Kürze zurückschlagen?

Trading-Idee für spekulative Anleger: Seit Kriegsbeginn in der Ukraine explodieren die Energiepreise. Damit eröffnen sich für zahlreiche Aktien jetzt herausragende Gewinnchancen. Wir haben die aussichtsreichsten Kandidaten für Sie zusammengestellt. Hier geht's zum Gratis-Download.

Kursverlauf von Roblox der letzten drei Monate.Für eine ausführliche Roblox-Analyse einfach hier klicken.

Mit diesem Abverkauf ist die Lage nun durchaus angespannt. Da Roblox immer weiter in Richtung einer wichtigen Unterstützung rutscht. Mittlerweile errechnet sich nur noch ein Sicherheitsabstand von rund ein Prozent zum niedrigsten Stand der vergangenen vier Wochen. Dieser Wendepunkt liegt bei 33,20 USD. Die Spannung ist daher quasi mit den Händen greifbar!

Der Durchschnitt ...

Den vollständigen Artikel lesen ...