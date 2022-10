In der letzten technischen Besprechung zu Dow vom 20. September 2022: "Dow Inc. mit Verkaufssignal" wurde unterhalb von 47,95 US-Dollar auf einen Rücklauf an 40,00 US-Dollar hingewiesen. Den Tiefpunkt markierte das Papier zuletzt bei 43,04 US-Dollar und stieg kurz darauf auf 46,73 US-Dollar an. Allerdings könnte schon jetzt ein temporärer Stabilisierungsprozess initiiert worden sein, der auf Sicht ...

