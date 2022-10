Amazons zweiter Prime Day in diesem Jahr scheint auf nicht so viel Interesse zu stoßen. Die Zahl der Erwähnungen auf Twitter sind im Vergleich zum Prime Day im Juli um 70 Prozent gesunken, berichtet Sprout Social. Doch Amazon kann auch dann der große Profiteur sein, sollte das Weihnachtsgeschäft mau werden.Der Prime Early Access Sale, den Amazon am heutigen Dienstag und am Mittwoch abhält, gilt als erster Gradmesser für die Weihnachtsverkäufe. Das große Geschäft erwarten die Analysten aber für November ...

