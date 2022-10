ExaGrid verzeichnete ein weiteres Rekordquartal mit Buchungszuwächsen und blieb im 8.Quartal in Folge in Bezug auf Cash, EBITDA sowie Gewinn- und Verlustrechnung positiv.

ExaGrid, die einzige Tiered-Backup-Storage-Lösung der Branche, gab heute bekannt, dass das Unternehmen bis zum 30. September 2022 ein Rekordquartal bei Buchungen und Umsätzen verzeichnete.

Der Umsatz von ExaGrid ist gegenüber dem Vorquartal und dem Vorjahresquartal gestiegen. ExaGrid erzielt ein jährliches Wachstum von 20 und bleibt dabei mit Blick auf die Gewinn- und Verlustrechnung, EBITDA und freier Cashflow positiv. ExaGrid konnte im dritten Quartal 2022 156 neue Kunden gewinnen, darunter Geschäftsverträge mit 43 sechs- und siebenstelligen Beträgen, und zählt mehr als 3.600 aktive Kunden aus dem oberen Mittelstand bis hin zu Großunternehmen, die ExaGrid Tiered Backup Storage zum Schutz ihrer Daten nutzen. Das Wachstum von ExaGrid verstärkt sich weiter, und das Unternehmen stellt weltweit über 50 zusätzliche Vertriebsmitarbeiter im Innen- und Außendienst ein.

"Die anhaltende Dynamik von ExaGrid resultiert aus einem hochdifferenzierten Produkt mit einer Gewinnrate von 75 gegenüber Wettbewerbern sowie aus dem kontinuierlichen Ausbau unseres Vertriebsteams und der Zusammenarbeit mit unseren Vertriebspartnern auf der ganzen Welt. Wir stellen weiterhin fest, dass Unternehmen erkennen, dass primäre Speicherplatten für eine längerfristige Aufbewahrung zu teuer sind und dass herkömmliche Deduplizierungs-Appliances nicht die Backup- und Wiederherstellungsleistung bieten, die erforderlich ist, um sicherzustellen, dass die Daten immer verfügbar sind. Unternehmen sehen sich bei der Verwendung von Deduplizierungs-Appliances mit Herausforderungen konfrontiert, darunter hohe laufende Kosten, schlechte Backup- und Restore-Performance sowie mangelnde Skalierbarkeit und Ransomware-Recovery-Funktionen. ExaGrid macht das beste Angebot, wenn es darum geht, den Backup-Speicher zu reparieren, und bietet zudem die branchenweit einzigartigste Lösung zur Wiederherstellung von Ransomware. Überdies bietet ExaGrid die niedrigsten Kosten im Voraus und im Zeitverlauf, die schnellste Backup- und Wiederherstellungsleistung, die Fähigkeit zur Wiederherstellung nach einer natürlichen oder von Menschen verursachten Standortkatastrophe und die Fähigkeit zur Wiederherstellung von Daten nach einem Ransomware-Angriff, was in der heutigen Welt nach wie vor von größter Bedeutung ist", so Bill Andrews, Präsident und CEO von ExaGrid. "ExaGrid ist stolz darauf, ein hochdifferenziertes Produkt anzubieten, das einfach funktioniert, das tut, was wir sagen, das richtig dimensioniert ist und das gut unterstützt wird."

ExaGrid-Appliances verfügen über eine dem Netzwerk zugewandte Disk-Cache-Landing-Zone, in der die neuesten Backups ohne Inline-Deduplizierung für schnelle Backups geschrieben und in einem nicht-duplizierten Format für schnelle Wiederherstellungen gespeichert werden. ExaGrid verwendet eine Scale-Out-Architektur, die ein Backup-Fenster mit fester Länge beibehält und außerdem teure und störende Ausrüstungs-Upgrades und Produktveralterung verhindert. Die adaptive Deduplizierungstechnologie von ExaGrid dedupliziert die Daten in ein netzwerkunabhängiges Repository, in dem die deduplizierten Daten für eine längerfristige Aufbewahrung gespeichert werden, oft über Wochen, Monate und Jahre. Die Kombination aus einer netzfernen Schicht (virtueller Luftspalt) und verzögerten Löschvorgängen mit ExaGrids Retention Time-Lock-Funktion sowie unveränderlichen Datenobjekten schützt vor dem Löschen oder Verschlüsseln der Backup-Daten.

Highlights des 3. Quartals 2022:

Hohe wettbewerbsfähige Gewinnrate von 75

156 neue Kunden hinzugewonnen

43 Neukundenverträge im sechs- und siebenstelligen Bereich

Vertriebs- und Supportteams in 30 Ländern und Kunden in über 50 Ländern

Unternehmen in den letzten 8 Quartalen unverändert Cash, EBITDA und P&L positiv

Mehr als 3.600 Kunden schützen ihre Daten mit ExaGrid Tiered Backup Storage

Einzigartiger Ansatz für Veritas NetBackup für einen Single Target Storage Pool mit Scale-Out, bei dem die Länge des Backup-Fensters bei wachsendem Datenvolumen unverändert bleibt

NPS-Score von +81 mit über 300 veröffentlichten Kundenerfolgsmeldungen auf der Website und über 100 Peer Insight Reviews bei Gartner

ExaGrid Tiered Backup Storage

ExaGrid bietet Tiered Backup Storage mit einer Front-End Disk-Cache Landing Zone, der Performance Tier, die Daten für schnellste Backups direkt auf die Festplatte schreibt und für schnellste Wiederherstellungen und VM-Boots direkt von der Festplatte wiederherstellt. Die langfristigen Aufbewahrungsdaten werden in einem deduplizierten Datenrepository, dem Retention Tier, abgelegt, um den Umfang des Aufbewahrungsspeichers und die damit verbundenen Kosten zu reduzieren. Dieser zweistufige Ansatz bietet die schnellste Sicherungs- und Wiederherstellungsleistung bei geringsten Kosten für die Speichereffizienz.

Darüber hinaus bietet ExaGrid eine Scale-Out-Architektur, bei der Appliances bei wachsendem Datenvolumen einfach hinzugefügt werden können. Jede Appliance verfügt über Prozessor, Arbeitsspeicher und Netzwerkanschlüsse, so dass bei wachsendem Datenaufkommen alle erforderlichen Ressourcen zur Verfügung stehen, um ein Backup-Fenster mit fester Länge aufrechtzuerhalten. Dieser Scale-Out-Storage-Ansatz macht teure Ausrüstungs-Upgrades überflüssig und ermöglicht die Kombination von Appliances verschiedener Größen und Modelle in ein und demselben Scale-Out-System, was Produktveralterung verhindert und gleichzeitig die IT-Investitionen im Vorfeld und im Zeitverlauf schützt.

Über ExaGrid

ExaGrid bietet Tiered Backup Storage mit einer einzigartigen Disk-Cache-Landing Zone, einem Langzeitaufbewahrungsspeicher und einer Scale-Out-Architektur. Die Landing Zone von ExaGrid sorgt für besonders schnelle Backups, Wiederherstellungen und sofortige VM-Wiederherstellung. Das Retention-Repository ist die kostengünstigste Lösung für die langfristige Speicherung. Die Scale-Out-Architektur von ExaGrid umfasst vollständige Appliances und stellt auch bei steigenden Datenmengen ein Backup-Fenster mit fester Länge zur Verfügung, wodurch kostenintensive Hardware-Upgrades und die Überalterung von Produkten vermieden werden. ExaGrid bietet den branchenweit einzigen zweistufigen Backup-Speicheransatz mit einer netzwerkunabhängigen Schicht, verzögerten Löschvorgängen und unveränderlichen Objekten zur Wiederherstellung nach Ransomware-Angriffen.

ExaGrid beschäftigt in den folgenden Ländern und Regionen Vertriebsmitarbeiter und Systemtechniker vor Ort: Argentinien, Australien, Benelux, Brasilien, Kanada, Chile, GUS, Kolumbien, Tschechische Republik, Frankreich, Deutschland, Hongkong, Iberische Halbinsel, Indien, Israel, Japan, Mexiko, Skandinavien, Polen, Saudi-Arabien, Singapur, Südafrika, Südkorea, Türkei, Vereinigte Arabische Emirate, Großbritannien, USA und andere Regionen.

Besuchen Sie uns auf exagrid.com oder vernetzen Sie sich mit uns auf LinkedIn. Lesen Sie, was unsere Kunden über ihre eigenen Erfahrungen mit ExaGrid zu sagen haben, und erfahren Sie in unseren Kundenberichten, warum sie jetzt deutlich weniger Zeit mit Backup-Storage verbringen. Sehen Sie sich unsere 100+ Gartner Peer Insight Reviews. ExaGrid ist stolz auf seinen NPS-Wert von +81!

ExaGrid ist eine eingetragene Marke von ExaGrid Systems, Inc. Alle anderen genannten Marken sind das Eigentum der jeweiligen Inhaber.

