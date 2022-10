Bregal Milestone, ("Milestone"), eine führende, auf Technologie ausgerichtete Wachstumskapitalgesellschaft mit einem aufgebrachten Kapital von rund 1,2 Milliarden Euro, das für Investitionen in wachstumsstarke, marktbestimmende Technologieunternehmen bestimmt ist, gab heute eine strategische Wachstumsinvestition in CUBE Global ("CUBE") bekannt, einem im Bereich Automated Regulatory Intelligence ("ARI") weltweit führenden Unternehmen. Über die Bedingungen der Transaktion wurde Stillschweigen vereinbart.

Mit Blick auf die rasche Weiterentwicklung weltweiter Vorschriften ist es schwierig für Compliance-Abteilungen, insbesondere in größeren Finanzinstituten, die geltenden Anforderungen und ihre Auswirkungen auf verschiedene Geschäftszweige, Rechtsordnungen, Produkte und Dienstleistungen eindeutig zu erkennen. Da große Finanzinstitute alljährlich inzwischen 10 bis 15 ihrer Betriebskosten für die Einhaltung von Vorschriften ausgeben und Strafzahlungen in die Milliarden gehen, sind sofortige Maßnahmen erforderlich.

Die ARI RegPlatform von CUBE transformiert aufwendige Prozesse für das Management von regulatorischen Veränderungen und die Einhaltung von Vorschriften, sodass Compliance-Teams bestehende Kosten erheblich senken und hochqualifizierte Mitarbeiter in der Wertschöpfungskette aufsteigen lassen können, während die Risiken gemindert werden. Indem sich ändernde oder neu entstehende Vorschriften erfasst werden und sie mithilfe von KI automatisch angereichert und mit den Richtlinien, Verfahren und Kontrollen der Kunden abgeglichen werden, werden Unternehmen mit den Lösungen von CUBE sofort auf die für sie relevanten Vorschriften aufmerksam gemacht. So werden die Compliance-Abteilungen entlastet und können den Fokus auf die Vermeidung von Verstößen und die Gewährleistung von guten Governance-Praktiken setzen.

"Es ist eine wichtige Bestätigung unserer Marktposition und Vision, unsere erste institutionelle Investitionsrunde mit einem so hochkarätigen Wachstumskapitalunternehmen durchzuführen. Sehr gerne holen wir Milestone als strategischen Partner an Bord und sind überzeugt, dass sie unsere Vision teilen, CUBE bei der Entwicklung zu einem in dem Segment führenden RegTech-Anbieter zu helfen", sagte Ben Richmond, Gründer und CEO von CUBE. "Aufgrund der umfassenden Kenntnisse unseres Sektors und der Fähigkeit, sowohl unsere organischen als auch unsere anorganischen Wachstumspläne mit erheblichen internen Kapazitäten durch Milestone Performance Partners zu unterstützen, haben wir Milestone als bevorzugten Partner gewählt. Wir freuen uns auf die Zusammenarbeit mit dem Milestone-Team bei der Beschleunigung unseres Wachstums und der weiteren Unterstützung der Kunden von CUBE mit marktführender Technologie für die Einhaltung von Vorschriften."

"Wir freuen uns sehr auf die Zusammenarbeit mit CUBE in dieser nächsten Wachstumsphase", ergänzte Philippe Lautenberg, Mitbegründer und Managing Partner von Milestone. "Als gründergeführtes, in dem Segment führenden RegTech-Unternehmen, das von starker Dynamik und dem Marktschwung im regulatorischen Bereich profitiert, ist CUBE unserer Ansicht nach ein Innovationsführer und eines der spannendsten wachstumsstarken Technologieunternehmen Europas. Wir freuen uns darauf, mit Ben und seinem ehrgeizigen Team zusammenzuarbeiten, um ihr Geschäft weiterzuentwickeln und das Wachstum voranzubringen."

Mit der umfangreichen Erfahrung von Milestone bei der Skalierung globaler Technologieunternehmen sowie dem internen Wertschöpfungsteam, Milestone Performance Partners, wird diese strategische Wachstumsinvestition die nächste Expansionsphase von CUBE unterstützen. Ferner wird Milestone kontinuierliche Unterstützung für die weitere geografische Expansion von CUBE sowie den Ausbau des Technologievorsprungs von CUBE für weiteres organisches Wachstum leisten.

Die Berater von Milestone bei der Investition waren ICAG Partners für die kaufmännische Diligence, Alvarez and Marsal für die finanzielle und steuerliche Diligence, die Endava Private Equity Group für die technologische Diligence, das Mid-market M&A Tax Team von Deloitte für die Transaktionsstrukturierung sowie Goodwin Procter für rechtliche Angelegenheiten. Als Berater für CUBE bei dem Investment fungierten die mit der Leitung der Beratung betraute Investec Bank Plc, Taylor Wessing LLP für rechtliche und Buzzacott LLP für finanzielle und steuerliche Belange.

Über CUBE

Entstanden aus der Finanzkrise von 2008, wurde CUBE von Ben Richmond, Gründer und CEO, zu einer der weltweit umfassendsten und stabilsten Quellen für klassifizierte und aussagekräftige KI-gestützte regulatorische Informationen mit 5.000 Emittenten in 180 Rechtsordnungen und 60 Sprachen gemacht. CUBE unterhält Niederlassungen in Europa, Nordamerika, Asien und Australien und betreut einen vielfältigen, weltweiten Stamm von Kunden bestehend aus einigen der größten Finanzinstituten der Welt, die die RegPlatform von CUBE nutzen, um ihre aufwendigen Prozesse für das Management von regulatorischen Veränderungen und die Einhaltung von Vorschriften zu straffen. Weitere Informationen finden Sie unter www.cube.global.

Über Bregal Milestone

Als führende, auf Technologie ausgerichtete Wachstumskapitalgesellschaft hat Bregal Milestone bislang ein Kapital von rund 1,2 Milliarden Euro eingesammelt. Das Unternehmen bietet Wachstumskapital und strategische Hilfe, um marktführende Unternehmen im Technologiesektor zu unterstützen. Bregal Milestone ist Teil von Bregal Investments, einer führenden weltweiten Investmentplattform mit einem verwalteten Vermögen von über 14 Milliarden Euro. Für weitere Informationen besuchen Sie www.bregalmilestone.com oder folgen Sie uns auf LinkedIn.

Originalversion auf businesswire.com ansehen: https://www.businesswire.com/news/home/20221011005557/de/

