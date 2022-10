PARIS/LONDON (dpa-AFX) - Europas wichtigste Aktienmärkte haben am Dienstag weiter nachgegeben. Die zahlreichen Belastungsfaktoren der vergangenen Wochen lasteten einmal mehr auf den Börsen. "Die Kombination aus weiter steigenden Zinsen und der erneuten Eskalation des Ukraine-Kriegs hat den Optimismus der Anleger aus der vergangenen Handelswoche nun wieder vollends vertrieben", beschrieb Kapitalmarktstratege Jürgen Molnar vom Handelshaus Robomarkets die Lage. So ist die US-Notenbank bereit, im Kampf gegen die Inflation hohen wirtschaftlichen Schaden durch steigende Kosten für Kredite und Finanzierungen in Kauf zu nehmen.

Der europäische Leitindex EuroStoxx 50 fiel um 0,49 Prozent auf 3340,35 Punkte. In Paris betrug das Minus im Leitindex Cac 40 am Ende 0,13 Prozent auf 5833,20 Punkte. Der britische FTSE 100 rutschte um 1,06 Prozent auf 6885,23 Punkte ab. Hier schlugen sich die Abgaben der schwer gewichteten Öl- und Rohstoffwerte nieder. Sie litten besonders unter den aktuellen Konjunktursorgen./la/he

EU0009658145, EU0009658780, EU0009658624, FR0003500008, GB0001383545