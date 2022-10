Der SMI schliesst nach einem Tagestief bei 10'122 Punkten 0,53 Prozent tiefer bei 10'207,83 Zählern.Zürich - Der Schweizer Aktienmarkt bleibt im Abwärtstrend gefangen. Auch am Dienstag, dem fünfen Handelstag in Folge, hat der Leitindex SMI tiefer geschlossen. Dabei konnte der hiesige Leitindex im späten Handel die Verluste noch eindämmen, als sich die Kurse an der Wall Street stabilisierten. Die Stimmung bleibt laut Händlern angeschlagen: Viele Anleger seien verunsichert und hielten sich zurück.

