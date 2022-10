Allmählich taucht auch in Japan das Gespenst der Inflation in den offiziellen Zahlen des Landes auf. In der Hauptstadt Tokio ist die Kernrate der Verbraucherpreise im September ggü. dem Vj. um 2,8% gestiegen, so stark wie seit 2014 nicht mehr. Der Preisanstieg liegt damit im vierten Monat in Folge über dem Inflationsziel der Bank of Japan (BoJ) von 2%.Damit mehren sich auch die Zweifel an der offiziellen BoJ-Lesart, nach der die höhere Inflation nur von Einmalfaktoren getrieben und temporär sein werde. Ende Oktober (27./28.10.) wird Notenbankchef Haruhiko Kuroda, der bislang eisern und allen Yen-Abschwächungen zum Trotz an der Niedrigzinspolitik festhält, mit seinen Kollegen die neuesten Prognosen der Notenbank-Experten zu Wachstum und Inflation besprechen. Denn anders als sein Fed-Kollege Jerome Powell in den USA sorgt sich Kuroda zu sehr davor, die eher schwache Nachfrage im Land - der private Konsum macht 54% des Bruttoinlandsprodukts (BIP) aus - durch eine zu frühe Straffung der Geldpolitik abzuwürgen. Beobachter gehen daher davon aus, dass Kuroda, dessen zweite Amtszeit als Notenbankchef 2023 endet, seinen ...

