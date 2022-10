Tagesausblick für 12.10.: DAX steckt in einer Range fest. Warten auf neue Impulse!

Richard Pfadenhauer,

Im Rahmen des Jahrestreffens des internationalen Währungsfonds (IWF) wurde die Wachstumsprognose des IWF für die Weltwirtschaft veröffentlicht. Wenig überraschend wurden die Prognosen für die meisten Länder gesenkt. In Deutschland sei die Verlangsamung des Wachstums "besonders stark", heißt es in dem Bericht. Das war Wasser auf die Mühlen der Bären. Positive Impulse von der Wall Street blieben ebenfalls aus. So gaben DAX, CAC40 und EuroStoxx50 heute erneut zwischen 0,6 und 0,8 Prozent nach.

An den Anleihemärkten blieb die Lage derweil angespannt. Die Renditen langfristiger Staatspapiere aus Europa und den USA verharrten jeweils im Bereich ihrer jeweiligen mehrjährigen Hochs. Morgen wird EZB-Chefin Christine Lagarde eine Rede halten. Zudem werden für Donnerstag Verbraucherpreisdaten aus den USA erwartet. Die Märkte werden also im Wochenverlauf weitere Impulse erhalten. Die Noterungen der Edelmetalle schlossen heute mit Verlusten von bis zu 1,8 Prozent. Wie bereits mehrfach an dieser Stelle berichtet, werden die Kurse von Gold & Co derzeit vor allem von den Entwicklungen an den Anleihemärkten bestimmt. Das Barrel Brent Crude Oil hat den Ausflug in Richtung der 100 US-Dollarmarke zunächst abgebrochen. Auch hier belasten unter anderem Konjunktursorgen.

Unternehmen im Fokus

Airbus hat im September 55 Flugzeuge ausgeliefert. Die Aktie schloss kaum verändert. Mercedes-Benz meldete für Q3 517.800 Auslieferungen - 21 Prozent mehr als im Vorjahrsquartal. Nordex konnte einen Großauftrag aus Polen einfahren. Dei Aktie sank dennoch in den Bereich des Jahrestiefs. Qiagen und Bio-Rad Laboratories denken über eine Fusion nach. Die Qiagen-Aktie sprang daraufhin deutlich an. Vitesco erklärte heute auf einer Investorenkonferenz, dass der Umsatz mit Elektroautokomponenten bis 2026 auf fünf Milliarden Euro ansteigen soll. Zudem wurde für das Geschäftsjahr 2023 eine Dividende in Aussicht gestellt.

Der Prime Day von Amazon geht morgen weiter. Zudem werden unter anderem Auto1 Group, CropEnergies und Gerresheimer Zahlen zum abgelaufenen Geschäftsquartal melden.

Wichtige Termine

Herbsttagung von IWF und Weltbank und Treffen der G20-Finanzminister und -Notenbankchefs

IIF Konferenz - 1530 EZB-Chefin Lagarde spricht mit IIF-Präsident Adams

Die Bank of England veröffentlicht eine Zusammenfassung der letzten Sitzung ihres Financial Policy Summary Committee.

Eurozone: Industrieproduktion, August

USA: Erzeugerpreise, September

FED-Präsident von Minneapolis, Kashkari, nimmt am Northwoods Economic Development Summit 2022, teil

Chart: DAX

Widerstandsmarken: 12.360/12.670/12.930/13.170 Punkte

Unterstützungsmarken: 11.470/11.890/12.000/12.140 Punkte

Der DAX schloss am unteren Ende der von 12.140 bis 12.670 Punkten reichenden Range. Solange die untere Barriere hält besteht somit Potenzial bis 12.670 Punkte. Ein Trendwechsel zeichnet sich frühestens bei einem Ausbruch aus der Range. Auf der Oberseite besteht die Chance auf eine Erholung bis 12.930/13.170 Punkte. Kippt der Index allerdings unter 12.140 Punkte droht eine Fortsetzung der Abwärtsbewegung bis 12.000 oder gar 11.890 Punkte.

DAX in Punkten; Tageschart (1 Kerze = 1 Tag)

Betrachtungszeitraum: 15.10.2020 - 11.10.2022. Historische Betrachtungen stellen keine verlässlichen Indikatoren für zukünftige Entwicklungen dar. Quelle:tradingdesk.onemarkets.de

DAX in Punkten; Wochenchart (1 Kerze = 1 Woche)

Betrachtungszeitraum: 12.10.2014- 11.10.2022. Historische Betrachtungen stellen keine verlässlichen Indikatoren für zukünftige Entwicklungen dar.Quelle:tradingdesk.onemarkets.de

