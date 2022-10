DJ PTA-News: SLM Solutions Group AG: Vorstand und Aufsichtsrat der SLM Solutions empfehlen Aktionären die Annahme des Übernahmeangebots von Nikon

* Angebot von 20 Euro pro Aktie unter Berücksichtigung aller wesentlichen Kennzahlen fair, angemessen und attraktiv * Übernahmeangebot von Nikon im besten Interesse der SLM Solutions sowie aller Stakeholder * Vorstand und Aufsichtsrat von SLM Solutions empfehlen den Aktionären, ihre Aktien anzudienen * Hauptaktionäre Elliott, ENA und Hans J. Ihde unterstützen das Übernahmeangebot und haben sich unwiderruflich verpflichtet, ihre Aktien anzudienen * Das Übernahmeangebot von Nikon endet am 1. November 2022

Vorstand und Aufsichtsrat der SLM Solutions Group AG ("SLM Solutions") haben heute eine gemeinsame begründete Stellungnahme zum freiwilligen öffentlichen Übernahmeangebot von Nikon AM, einer hundertprozentigen Tochtergesellschaft der Nikon Corporation ("Nikon") gemäß § 27 des Wertpapiererwerbs- und Übernahmegesetzes (WpÜG) veröffentlicht. Darin kommen sie zu dem Schluss, dass das Übernahmeangebot von Nikon im besten Interesse von SLM Solutions, ihrer Aktionäre und Stakeholder ist. Vorstand und Aufsichtsrat haben die Angemessenheit des Angebots unabhängig und gründlich unter Berücksichtigung des strategischen Nutzens und der angebotenen finanziellen Gegenleistung sorgfältig analysiert.

Im Rahmen der Prüfung der Angemessenheit des Angebots haben der Vorstand und der Aufsichtsrat dabei auch eine Fairness Opinion der Citigroup Global Markets berücksichtigt.

Der Angebotspreis entspricht einem Aufschlag von 75% auf den XETRA Schlusskurs der SLM Solutions Aktie vom 1. September 2022 in Höhe von 11,40 Euro und einem Aufschlag von 84% auf den volumengewichteten XETRA-Durchschnittskurs der letzten drei Monate in Höhe von 10,89 Euro.

Nikon hat verbindliche Zusagen der Hauptaktionäre von SLM Solutions, Elliott Advisors UK Limited (Cornwall), ENA Investment Capital, und dem Gründer von SLM, Hans J. Ihde, erhalten, die Transaktion durch unwiderrufliche Andienungszusagen für alle von ihnen gehaltenen SLM Solutions Aktien und SLM Solutions Wandelanleihen mit Fälligkeit im Jahr 2026 zu unterstützen.

Auf Basis dieser Analyse halten Vorstand und Aufsichtsrat die von Nikon angebotene Gegenleistung je SLM Solutions-Aktie in Höhe von 20 Euro für fair, angemessen und attraktiv. Beide Organe empfehlen den Aktionären, das Angebot von Nikon anzunehmen. Die Mitglieder des Vorstands und des Aufsichtsrats von SLM Solutions haben sich verpflichtet, ihre Aktien im Rahmen des Übernahmeangebots anzudienen.

SLM Solutions ist davon überzeugt, dass diese Transaktion die Fähigkeit von SLM Solutions weiter stärken wird, führend im Bereich der Additiven Fertigung von Metallen zu bleiben und seine Führungsposition bei der Bereitstellung von hervorragenden Produkten und Lösungen für seine Kunden zu stärken. Durch diese Transaktion wird SLM Solutions Nikon dabei unterstützen, ihre Strategie der digitalen Fertigung voranzutreiben und von Nikons umfassender und tiefgreifender Technologieerfahrung zu profitieren.

Aktionäre können das Angebot der Nikon seit der Veröffentlichung der Angebotsunterlage am 30. September 2022 über ihre Depotbank annehmen und ihre Aktien andienen. Die Annahmefrist endet voraussichtlich am 1. November 2022 um 24:00 Uhr MESZ. Der Erfolg des Angebots erfordert die Erfüllung einer begrenzten Anzahl von Vollzugsbedingungen. So ist der Abschluss abhängig von der Genehmigung der ausländischen Investitionskontrolle und bestimmten weiteren üblichen Vollzugsbedingungen, die der Angebotsunterlage entnommen werden können. Die Transaktion unterliegt keiner Mindestannahmeschwelle und bedarf keiner kartellrechtlichen Genehmigung.

Die Details des Angebots sowie die Vollzugsbedingungen können der am 30. September 2022 veröffentlichten Angebotsunterlage von Nikon entnommen werden.

Die gemeinsame begründete Stellungnahme von Vorstand und Aufsichtsrat der SLM Solutions zum freiwilligen Übernahmeangebot von Nikon an die Aktionäre von SLM Solutions vom 11. Oktober 2022 ist kostenlos erhältlich bei SLM Solutions Group AG, Investor Relations, Estlandring 3, 23560 Lübeck (Telefon: +49 451 4060-3000; Fax: +49 49 451 4060-3250; E-Mail: ir(at)slm-solutions.com).

Darüber hinaus ist die Stellungnahme im Internet unter https://slm-solutions.com (dort im Bereich "Investor Relations") einsehbar. Die Stellungnahme und etwaige Ergänzungen und/oder zusätzliche Stellungnahmen zu möglichen Änderungen des Übernahmeangebots werden in deutscher Sprache und unverbindlicher englischer Übersetzung veröffentlicht. Maßgeblich sind ausschließlich die deutschen Fassungen.

Über SLM Solutions

SLM Solutions ist ein globaler Anbieter von integrierten Lösungen für die additive Metallfertigung. Das Unternehmen ist seit seiner Gründung führend in der Branche und treibt die Zukunft der metallbasierten additiven Fertigung in allen wichtigen Industrien voran, wobei der langfristige Erfolg seiner Kunden im Mittelpunkt steht. SLM Solutions verfügt über die weltweit schnellsten Maschinen zur additiven Fertigung von Metallen, die mit bis zu 12 Lasern ausgestattet sind und Fertigungsraten von bis zu 1000ccm/h ermöglichen. Mit einem Portfolio von Systemen, die den Anforderungen jedes Kunden gerecht werden und einem Expertenteam, das in jeder Phase des Prozesses eng zusammenarbeitet, ist SLM Solutions führend bei der Investitionsrentabilität mit maximaler Effizienz, Produktivität und Rentabilität. SLM Solutions ist davon überzeugt, dass die additive Fertigung die Zukunft der Fertigung ist und hat den Wunsch und die Fähigkeit, seine Kunden dorthin zu bringen - und zwar jetzt.

SLM Solutions ist ein börsennotiertes Unternehmen mit Hauptsitz in Deutschland und Tochtergesellschaften in Kanada, China, Frankreich, Indien, Italien, Japan, Singapur, Südkorea und den Vereinigten Staaten.

Weitere Informationen finden Sie unter: www.slm-solutions.com

Über Nikon

Nikon ist seit seiner Gründung im Jahr 1917 ein weltweit tätiger Vorreiter im Bereich für optische Technologielösungen. Heute bietet Nikon unter Einsatz modernster Technologien eine breite Palette von Produkten und Lösungen, die von Digitalkameras und Ferngläsern bis hin zu industriellen Präzisionsgeräten wie FPD- und Halbleiterlithografiesystemen, Mikroskopen und Messinstrumenten, unter anderem für den Gesundheitsbereich, reichen. In Zukunft wird Nikon seine Kerntechnologien nutzen, um neue Wachstumsfelder zu erschließen, unter anderem im Bereich der Materialverarbeitung. Nikon hat die Ambition ein führendes Unternehmen in den Bereichen Präzision und Optik zu sein, das mittel- bis langfristig den Unternehmenswert nachhaltig steigert.

Nikon ist ein börsennotiertes Unternehmen mit Hauptsitz in Japan und Niederlassungen weltweit.

Weitere Informationen finden Sie unter: www.nikon.com

Haftungsausschluss

Diese Mitteilung enthält Aussagen über die zukünftige Entwicklung von SLM Solutions. Diese zukunftsgerichteten Aussagen beruhen auf den gegenwärtigen Erwartungen, Vermutungen und Prognosen des Vorstands sowie den ihm derzeit verfügbaren Informationen und wurden nach bestem Wissen und Gewissen erstellt. Eine Garantie oder Haftung für das Eintreten der genannten zukünftigen Entwicklungen und Ergebnisse kann im Hinblick auf solche zukunftsgerichteten Aussagen nicht übernommen werden. Vielmehr sind die zukünftigen Entwicklungen und Ergebnisse von einer Reihe von Faktoren abhängig. Sie bergen Risiken und Ungewissheiten, die außerhalb der Kontrolle des Unternehmens liegen, und beruhen auf Annahmen, die sich möglicherweise als falsch erweisen. Ungeachtet rechtlicher Anforderungen zur Anpassung von Prognosen übernimmt SLM Solutions keine Verpflichtung, die in dieser Mitteilung enthaltenen zukunftsgerichteten Aussagen zu aktualisieren.

Citigroup Global Markets Europe AG ("Citi"), die von der Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht ("BaFin") und der Deutschen Bundesbank zugelassen und reguliert ist, handelt als Finanzberater für das Unternehmen und in Verbindung mit der vorgeschlagenen Transaktion sonst keiner und ist gegenüber niemandem außer dem Unternehmen für den Schutz verantwortlich, der für die Beratung in Bezug auf die vorgeschlagene Transaktion oder in Bezug auf den Inhalt dieser Bekanntmachung oder andere hierin erwähnte Angelegenheiten gewährt wird.

