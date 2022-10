The following instruments on Boerse Frankfurt do have their last trading day on 11.10.2022

Die folgenden Instrumente in Boerse Frankfurt haben ihren letzten Handelstag am 11.10.2022



ISIN Name

GB00BWFY5505 NIELSEN HLDGS EO-,07

KYG4289N1144 HAPPINESS DEV. GRP -,0005

SGXE31916740 SILKROAD NICKEL LTD.

US15912K1007 CHANGE HEALTH. DL-,001

US19188J3005 COCRYSTAL PHARMA DL-,001

US4433041005 HUANENG PWR H YC 1 ADR/40

