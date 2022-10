Das wichtigste Branchenevent für kundenbegeisterte Unternehmen schließt seine Tour durch mehrere Städte mit Stopps in London und Madrid ab

AMC Networks, Motorway Online Ltd. und weitere Unternehmen aus der ganzen Welt erörtern, wie eine herausragende CX das Wachstum fördern kann

Talkdesk präsentiert KI, Automatisierung und branchenspezifische Lösungen sowie Einblicke in Amazon Web Services, Salesforce, Ada, PCI Pal und Playvox

TV-Moderator, Kundendienst-Guru und Autor Fred Sirieix wird am Londoner Event teilnehmen der renommierte Tenniscoach und Autor Toni Nadal wird in Madrid erwartet

Talkdesk, Inc., ein weltweit führender Anbieter von cloudbasierten Kontaktcentern für kundenorientierte Unternehmen, präsentierte heute das Programm für den europäischen Arm der Talkdesk Opentalk CX Summit Series 2022. Die Tournee durch mehrere Städte endet mit den Events in London am 1. November und in Madrid am 3. November.

Das Eventprogramm stellt Talkdesk-Kunden aus verschiedenen Branchen vor. AMC Networks, Motorway Online Ltd. und andere werden darüber diskutieren, wie eine überragende Kundenbetreuung das Geschäftswachstum fördern kann. Strategische Partner von Talkdesk und AppConnect, darunter Amazon Web Services, Salesforce, Ada, PCI Pal und Playvox, werden Einblicke in die Transformation der Customer Journey gewähren.

Zu den Highlights der Veranstaltung in London gehören eine Eröffnungsrede von Talkdesk Chief Marketing Officer Kathie Johnson sowie ein CX-Strategie-Workshop mit Talkdesk CX Strategy Director Derek Lewis. Eine Ausstellung, Networking-Gelegenheiten und Gastredner wie die Expertin für die digitale Industrie von CCW Europe, Emily Uwemedimo, runden das Programm ab.

In London erwartet Talkdesk außerdem Fred Sirieix, Moderator der Channel 4-Sendung "First Dates" und Autor von "Secret Service: Lifting the lid on the restaurant world", der die Abschlussrede halten wird. Fred, der einem großen Publikum als "Service-Jedi" bekannt ist, wird Inspirationen und Erkenntnisse offenbaren, die auf einer lebenslangen Perfektionierung der Kunst des guten Kundendienstes beruhen.

Die Highlights des Events in Madrid umfassen eine Eröffnungsrede von Susan Ysona, Vice President von Talkdesk EMEA, APAC, LATAM, sowie ein CX-Strategie-Workshop mit Ignacio Garcia, Talkdesk Director für Iberia. Außerdem bietet die Veranstaltung eine Ausstellung, Networking-Gelegenheiten und Gastredner, darunter der Präsident des spanischen Verbands für Customer Experience (AEERC), Jose Francisco Rodriguez.

In Madrid empfängt Talkdesk außerdem Toni Nadal, einen der erfolgreichsten professionellen Tennistrainer der Geschichte und Autor von "Nadal Serves, Socrates Returns", der Abschlussrede halten wird. In seinem Vortrag wird Toni darstellen, wie einige wichtigen Erfahrungen, die er als weltbekannter Coach sammeln konnte, als Inspirationsquelle für diejenigen dienen können, die an der Bereitstellung herausragender Kundenerlebnisse beteiligt sind.

"Da immer mehr Unternehmen versuchen, das Potenzial von Kundenerlebnissen zu nutzen, um die Markendifferenzierung und das Wachstum zu unterstützen, hat sich das Kontaktcenter als strategische Ressource erwiesen", berichtet Kathie Johnson, Chief Marketing Officer bei Talkdesk. "Der Talkdesk Opentalk CX Summit soll CX-Führungskräften aufzeigen, wie sie ein automatisiertes Kontaktcenter als Serviceplattform mit künstlicher Intelligenz einsetzen können, um ihre wichtigsten Customer Experience-Prozesse zu optimieren und auf die aktuellen Bedürfnisse und zukünftigen Wünsche der Kunden nahtlos über alle Kanäle einzugehen."

Die Anmeldung für das Event ist kostenlos, aber das Platzangebot ist begrenzt. Melden Sie sich noch heute für Talkdesk Opentalk CX Summit London oder Talkdesk Opentalk CX Summit Madrid an.

Zusätzliche Informationsquellen

Talkdesk ist Leader in der Analyse Frost Radar 2021: European Contact Center as a Service Market und im Bericht Gartner 2022 Magic Quadrant for Contact Center as a Service

Talkdesk liegt auf Platz 8, eine Verbesserung um neun Plätze, der jährlichen Forbes Cloud 100, der führenden Rangliste der 100 besten Private Cloud-Unternehmen der Welt

Hören Sie die Erfahrungen von Talkdesk-Kunden, die berichten, wie Talkdesk ihnen hilft, das Versprechen und das Potenzial eines überragenden Kundenerlebnisses freizusetzen

Soziale Netzwerke

Talkdesk Community: https://www.talkdesk.com/customer-community

Blog: https://www.talkdesk.com/blog/

Twitter: https://twitter.com/Talkdesk

LinkedIn: https://www.linkedin.com/company/talkdesk/

Facebook: https://www.facebook.com/Talkdesk/

Instagram: https://www.instagram.com/Talkdesk/

Über Talkdesk

Talkdesk ist ein weltweit führender Anbieter von cloudbasierten Kontaktcentern für kundenorientierte Unternehmen. Unsere automatisierten Customer Experience-Lösungen optimieren die wichtigsten Kundendienstprozesse unserer Kunden. Mit unserem Innovationstempo, unserer vertikalen Expertise und unserer globalen Präsenz setzen wir uns dafür ein, dass Unternehmen jeder Branche über alle Kanäle bessere Kundenerlebnisse bereitstellen können. Dies führt zu höherer Kundenzufriedenheit und schnelleren Geschäftsergebnissen.

Talkdesk ist eine eingetragene Handelsmarke von Talkdesk, Inc. Alle Produkt- und Unternehmensnamen sind Handelsmarken oder eingetragene Handelsmarken ihrer jeweiligen Eigentümer. Die Verwendung dieser Produkt- oder Unternehmensnamen impliziert keine Zugehörigkeit oder Empfehlung durch diese Unternehmen.

Die Ausgangssprache, in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle und autorisierte Version. Übersetzungen werden zur besseren Verständigung mitgeliefert. Nur die Sprachversion, die im Original veröffentlicht wurde, ist rechtsgültig. Gleichen Sie deshalb Übersetzungen mit der originalen Sprachversion der Veröffentlichung ab.

Originalversion auf businesswire.com ansehen: https://www.businesswire.com/news/home/20221011005229/de/

Contacts:

Medienkontakt:

EMEA

Samantha Cupples

samantha.cupples@talkdesk.com