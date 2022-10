- Fusion eröffnet entscheidende Möglichkeiten, um neue wissenschaftliche Entdeckungen, Produktideen und Mehrwertdienste für Kunden zu entwickeln -

LabVantage Solutions, Inc., der führende Anbieter von Laborinformatiklösungen und -dienstleistungen, einschließlich speziell entwickelter LIMS-Lösungen, die Labore in die Lage versetzen, schneller und zu niedrigeren Gesamtkosten in Betrieb zu gehen, und Biomax Informatics AG, ein Anbieter von Softwarelösungen und Dienstleistungen für effiziente Entscheidungsfindung und Wissensmanagement an der Schnittstelle von Biowissenschaften, Gesundheitswesen und Informationstechnologien, gaben heute gemeinsam den Abschluss ihrer Fusionsvereinbarung bekannt.

Die Kunden werden künftig mehr Vertrauen in unternehmenskritische Projekte haben, die von der Kontexterschließung von wissenschaftlichen Daten abhängen. Eine Beschleunigung der Produktentwicklung und -einführung wird dadurch möglich, dass die Komplexität des Forschungs- und Entwurfsprozesses bewältigt werden kann.

"Ich bin überaus erfreut, dass dieser Zusammenschluss neue Dienstleistungen zur Unterstützung der fortschreitenden digitalen Transformation des Life-Science-Marktes freisetzen wird", so Wolf Lichtenstein, Präsident von LabVantage Solutions in Europa. "Wir sind davon überzeugt, dass wir durch den Zusammenschluss eine verlässlichere und engere Beziehung zu unseren Kunden aufbauen können. Dies versetzt uns in die Lage, ihre Bedürfnisse weitaus besser zu erfüllen."

Klaus Heumann, Mitbegründer der Biomax Informatics AG, fügte hinzu: "Die gebündelten Kräfte von LabVantage und Biomax bieten dem Markt ein einzigartiges und beispielloses Angebot, sowohl in Bezug auf das Produkt- als auch auf das Serviceportfolio, Dies versetzt unsere Kunden in die Lage, die Daten innerhalb ihrer Systemlandschaft einfacher zu nutzen und implizites Wissen effektiver zu erschließen."

Der Zusammenschluss stellt eine eindeutige Übereinstimmung zwischen den Zielen der beiden Unternehmen dar, Software und Dienstleistungen für die digitale Transformation von Unternehmen und Forschungseinrichtungen in den Bereichen Biowissenschaften, Bioproduktion und Gesundheitswesen voranzutreiben und die Branche in die Lage zu versetzen, von kollektivem Know-how, Erfahrung und Wissen zu profitieren und dazu beizutragen.

Über LabVantage Solutions

Als anerkannter Marktführer auf dem Gebiet der Laborsoftwarelösungen für Unternehmen engagiert sich LabVantage Solutions für die Verbesserung von Kundenergebnissen durch die Transformation von Daten zu Wissen. Die LabVantage-Informatikplattform ist hochgradig konfigurierbar und in eine gemeinsame Architektur eingebunden. Sie arbeitet zu 100 browserbasiert und unterstützt so Hunderte von Benutzern gleichzeitig. Sie wird vor Ort, über die Cloud oder als SaaS bereitgestellt und lässt sich nahtlos mit Instrumenten und anderen Unternehmenssystemen verbinden was eine echte digitale Transformation ermöglicht. Die Plattform besteht aus dem modernsten verfügbaren Laborinformations-Managementsystem (LIMS), einem integrierten elektronischen Laborbuch (Electronic Laboratory Notebook, ELN), einem Laborausführungssystem (Laboratory Execution System, LES), einem wissenschaftlichen Datenmanagementsystem (Scientific Data Management System, SDMS) und fortschrittlicher Analytik sowie für Anwendungen im Gesundheitswesen einem Laborinformationssystem (LIS). Wir unterstützen mehr als 1500 globale Kundenstandorte in den Bereichen Biowissenschaften, Pharmazie, Medizintechnik, Biobanken, Lebensmittel und Getränke, Verbrauchsgüter, Öl und Gas sowie Genetik/Diagnostik und Gesundheitswesen. LabVantage hat seinen Hauptsitz in Somerset (US-Bundesstaat New Jersey) und unterhält Niederlassungen auf der ganzen Welt. Seit vier Jahrzehnten bietet LabVantage sein umfassendes Produkt- und Dienstleistungsportfolio an, das Kunden in die Lage versetzt, schneller Innovationen in den FuE-Zyklus einzubringen, die Qualität der hergestellten Produkte zu verbessern, genaue Aufzeichnungen zu führen und gesetzliche Vorschriften einzuhalten. LabVantage hat seinen Hauptsitz in Somerset (US-Bundesstaat New Jersey) und unterhält Niederlassungen auf der ganzen Welt. Seit vier Jahrzehnten bietet LabVantage sein umfassendes Produkt- und Dienstleistungsportfolio an, das Kunden in die Lage versetzt, schneller Innovationen in den FuE-Zyklus einzubringen, die Qualität der hergestellten Produkte zu verbessern, genaue Aufzeichnungen zu führen und gesetzliche Vorschriften einzuhalten.labvantage.com.

Über Biomax Informatics

Biomax Informatics bietet Softwarelösungen für bessere Entscheidungsfindung und optimales Wissensmanagement in der Life-Science-Branche. Mit der Software des Unternehmens können Kunden durch die Integration von Informationen aus eigenen und öffentlichen Ressourcen Mehrwert generieren und so einen wissensbasierten Ansatz für die Entwicklung innovativer Life-Science-Produkte erreichen. Zu den weltweiten Kunden von Biomax zählen Kliniken, Unternehmen und Forschungseinrichtungen, die in den Bereichen Wirkstoffforschung, Diagnostik, Feinchemie sowie Lebensmittel und pflanzliche Produkte erfolgreich sind. Das 1997 gegründete Unternehmen mit derzeit 50 Mitarbeitern hat seinen Hauptsitz in Planegg bei München. Weitere Informationen finden Sie unter www.biomax.com.

Contacts:

Alan Marcus

LabVantage Solutions

amarcus@labvantage.com

Charya Wickremasinghe, Ph.D.

Brandwidth Solutions

cwickremasinghe@brandwidthsolutions.com