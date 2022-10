SoftServe, ein führendes Unternehmen für digitale Kompetenz und Beratung, hat bei den 2022 Brandon Hall Group Excellence in Leadership Development Awards eine Silbermedaille in der Kategorie Best Advance in Senior Manager Development verliehen bekommen. Das Unternehmen wurde für sein Delivery Directors Learning Program (DDLP) ausgezeichnet ein einzigartiges, firmeninternes Programm für Führungsrollen, das über SoftServe's Learning Ecosystem, SoftServe University angeboten wird.

DDLP führt in die Rolle des Delivery Directors ein und hilft Managern, grundlegende Fähigkeiten über praktische Szenarien zu erlernen. Das Programm hat sechs Module und dauert sechs Monate. Die Themen schließen Personalentwicklung, Finanzmanagement, Expansion in neue Märkte und Kundenkommunikation ein.

Der Unterricht wird von aktiven Delivery Directors und sonstigen Führungskräften des Unternehmen geleitet, die den Teilnehmern Erkenntnisse über angewandtes Lernen vermitteln, bei dem Best Practices und Kundenfallstudien im Vordergrund stehen. Die Teilnehmer werden sowohl die Theorie als auch die praktische Integration besprechen und erhalten am Ende jedes Moduls Aufgaben, um reale Herausforderungen zu lösen, die von einer Geschäftseinheit entwickelt wurden. Derzeit haben 51 der SoftServe Delivery Directors das Programm absolviert.

"Programme zur beruflichen Weiterentwicklung haben für das Unternehmen nach wie vor höchste Priorität", sagt Galyna Datsiv, VP of Learning and Development bei SoftServe. "Unser Delivery Directors Leadership Program ist ein Instrument dieser Mission und hilft Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern, das erforderliche Wissen und die Fähigkeiten zu erwerben, um zum Wachstum und zu den Entwicklungszielen des Unternehmens beizutragen."

Als bevorzugter Arbeitgeber ist SoftServe entschlossen, seinen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern eine Fülle von Angeboten zur Karriereentwicklung zur Verfügung zu stellen. Die SoftServe University bietet Lernlösungen für Führungskräfte auf verschiedenen Ebenen, einschließlich QC-Leitern, Projektmanagern, Delivery Directors, Vice Presidents, Vertriebsmanagern, Finanzleitern und Personalleitern. Die Programme unterstützen das Onboarding, um neue Rollen zu meistern und die Leistung weiter zu verbessern.

Dies ist das zweite Jahr in Folge, dass SoftServe bei den Brandon Hall Group Excellence in Leadership Development Awards ausgezeichnet wurde. Im Jahr 2021 gewann SoftServe Gold in der Kategorie "Best Advance in Coaching and Mentoring".

Über SoftServe

SoftServe ist eine digitale Kompetenz, die auf dem neuesten Stand der Technik berät und diese zur Verfügung stellt. Wir zeigen auf, verändern, beschleunigen und optimieren die Art und Weise, wie Unternehmen und Softwarefirmen ihre Geschäfte betreiben. Unsere End-to-End-Lösungen und unser Know-how sorgen für Innovation, Qualität und Geschwindigkeit in den Bereichen Gesundheitswesen, Einzelhändler, Energie, Fertigung und Finanzdienstleistungen. Wir versetzen Unternehmen und Softwarefirmen in die Lage, ihre Differenzierung zu identifizieren, die Entwicklung von Lösungen zu beschleunigen und sich auf dem heutigen Markt zu behaupten ganz gleich, wo Sie sich auf Ihrer Reise befinden.

