Am Sonntag wurde der Tag der Valencianischen Gemeinschaft gefeiert. Diese Gemeinschaft exportierte 2021 eine Menge von 3,9 Millionen Tonnen Obst und Gemüse im Wert von 4.253 Millionen EUR, womit es die zweitgrößte exportierende Gemeinschaft in Spanien bleibt. 2022 und bis Juli beliefen sich die Verkäufe in das Ausland auf 2,1 Millionen Tonnen im Wert von 2.372 Millionen EUR....

