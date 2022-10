Im September gewann ein 975,5 Kilo schwerer Kürbis, der von englischen Landwirten angebaut wurde, den ersten Preis bei dem 13. Internationalen Valtierra-Riesenkürbis-Wettbewerb, in Navarra, Spanien. Allerdings hat dieses Jahr in dem Wettbewerb keine Frucht den spanischen Rekord von 1.157,5 Kilo geschlagen. Bildquelle: Shutterstock.com Der erste Preis bestand in einem Gewinn von 2.500...

Den vollständigen Artikel lesen ...