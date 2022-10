News von Trading-Treff.de Am besten lassen wir mal unsere Rakete aus den letzten Titelbildern im schwarzen Loch versinken. Es scheint unseren Dax zu irritieren, so wie er sich am Dienstag gleich wieder zurückzog. Handelsmarken für DAX-Trader DAX-Analyse Marken mit Wichtigkeit und hoher Reaktionsfreundlichkeit für heute und die nächsten Tage sind meiner Meinung nach: 14750, 14635, 14560, 14440, 14270, 14100, 13800, 13600, 13350, 12850, 12670, 12500, ...

