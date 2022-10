AURELIUS Aktie bei einem Kurs von aktuell 20,22 EUR und einer MarketCap von somit 601.95 Mio EUR erscheint im Verhältnis zum NAV von rund 1 Mrd EUR "nicht zu teuer". Dass allgemeine Börsenumfeld, Zweifel an der Exit-Fähigkeit in solchen unruhigen Zeiten setzen dmemAktienkurs zu. Operativ scheinen die Beteiligungen auf Kurs - etliche Beteiligungen sieht man in München im "Reifestadium", also als verkaufsfähig. Und nicht um jeden Preis zu verkaufen spricht eher für als gegen den Carveout-Spezialisten. Auf jeden Fall ist derzeit der Marktplatz der Unternehmensbeteiligungen ein Käufermarkt, was AURELIUS ...

