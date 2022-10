DJ PRESSESPIEGEL/Unternehmen

Die wirtschaftsrelevanten Themen aus den Medien, zusammengestellt von Dow Jones Newswires.

VW/SEAT - Die Automarke Cupra soll zum wichtigsten Standbein der spanischen Volkswagen-Tochter Seat werden. "Cupra hilft Seat zu deutlich verbesserten Renditen", sagte Seat-CEO Wayne Griffiths. Cupra soll zudem einen klaren Elektro-Fokus bekommen. Im Jahr 2030 werde Cupra "fast ausschließlich" elektrische Autos verkaufen, sagte Griffiths. Die höhere Rentabilität von Cupra-Modellen hat nach den Worten von Griffiths dazu geführt, dass das Unternehmen Seat die Gewinnschwelle in der Produktion inzwischen bei 70 Prozent Auslastung erreicht. In der Vergangenheit - mit Seat-Modellen - habe die spanische VW-Tochter die Break-Even-Schwelle erst mit 90 Prozent geschafft. (Handelsblatt)

ENBW - Deutschlands drittgrößter Stromanbieter EnBW will für den milliardenschweren Netzausbau seiner Tochter TransnetBW einen langfristig orientierten Finanzpartner ins Boot holen. An diesem Mittwoch sind erste Gebote für einen Anteil von 49,9 Prozent fällig, wie mehrere mit der Angelegenheit vertraute Personen sagten. Es wird erwartet, dass ein Konsortium von Allianz und Versicherungskammer Bayern ebenso bieten wird wie baden-württembergische Sparkassen zusammen mit der Stuttgarter SV Versicherung und beraten von der Spitzenorganisation LBBW. Letzterer Kombination werden in Expertenkreisen wegen des direkten Bezugs zu Baden-Württemberg große Chancen eingeräumt. (Handelsblatt)

ABOUT YOU - Tarek Müller, Co-Chef von About You, zeigt sich nach der vor Monatsfrist revidierten Geschäftsjahresprognose sowie dem Kurssturz des Online-Modeplattformbetreibers im bisherigen Jahresverlauf zuversichtlich. "Wir gehen aktuell davon aus, dass sich die Situation nicht nur bei uns, sondern auch im gesamten Markt im Kalenderjahr 2023 entschärfen wird, was die Bestandssituation angeht. Daher gehen wir allgemein von steigenden Verkaufspreisen aus. Darüber hinaus haben wir auch unsere Marketingstrategie angepasst. Wir werden weniger für Marketing ausgeben mit einem höheren Return-on-Investment-Ziel", sagte Müller im Interview mit der Börsen-Zeitung. (Börsen-Zeitung)

- Alle Angaben ohne Gewähr.

Kontakt zum Autor: unternehmen.de@dowjones.com

DJG/cbr/brb

(END) Dow Jones Newswires

October 12, 2022 00:51 ET (04:51 GMT)

Copyright (c) 2022 Dow Jones & Company, Inc.