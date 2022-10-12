The following instruments on XETRA do have their last trading day on 12.10.2022
Die folgenden Instrumente in XETRA haben ihren letzten Handelstag am 12.10.2022
ISIN Name
US55608RBC34 MACQUARIE BK 19/22MTNREGS
XS2066058988 DELL BK INTL 19/22
DE000A1RE1Q3 ALLIANZ SUB 2012/2042
US91324PDD15 UNITEDHEALTH GRP 17/22
DE000SLB5565 LDSBK.SAAR IHS.556 VAR
XS1692396069 SANTANDER CONS. MTN 17/22
XS0841671000 STEEL CAP. 12/22 MTN REGS
XS2100663223 DIG.DUT.FIN. 20/22
USJ46196BB66 MIZUHO BANK 12/22 REGS
US65562QBM69 NORD.INV.BK 19/22
US912828YK04 USA 19/22
XS1692930404 FIDELITY BANK 17/22 REGS
CH0438965516 CBQ FINANCE 18/22 MTN
US68389XAP06 ORACLE 12/22
PTCMGTOM0029 CAIXA ECO MONTEP.17-22MTN
US969457BU31 WILLIAMS COS INC. 12/23
PTOTESOE0013 PORTUGAL 15-22
FR0013286903 GENFIT 17/25 CV
US037411BD66 APACHE 12/23
DE000HLB07S2 LB.HESS.-THR.INFL.04A/14
DE000LB0TV02 LBBW INFLATIONS-ANL 13/22
DE000HLB0U00 LB.HESS.-THR. E0512B/074
DE000HLB0U26 LB.HESS.-THR. E0512B/077
IE00BFY8C754 STERIS PLC DL 0,001
CH0254849513 ZUGER KT.BK 14-22
AU0000XVGZZ0 TREASURY CORP.VICT. 2022
DE000HSH4YK3 HCOB ZS 8 15/22
DE000HLB0P64 LB.HESS.-THR. 0513B/021
Die folgenden Instrumente in XETRA haben ihren letzten Handelstag am 12.10.2022
ISIN Name
US55608RBC34 MACQUARIE BK 19/22MTNREGS
XS2066058988 DELL BK INTL 19/22
DE000A1RE1Q3 ALLIANZ SUB 2012/2042
US91324PDD15 UNITEDHEALTH GRP 17/22
DE000SLB5565 LDSBK.SAAR IHS.556 VAR
XS1692396069 SANTANDER CONS. MTN 17/22
XS0841671000 STEEL CAP. 12/22 MTN REGS
XS2100663223 DIG.DUT.FIN. 20/22
USJ46196BB66 MIZUHO BANK 12/22 REGS
US65562QBM69 NORD.INV.BK 19/22
US912828YK04 USA 19/22
XS1692930404 FIDELITY BANK 17/22 REGS
CH0438965516 CBQ FINANCE 18/22 MTN
US68389XAP06 ORACLE 12/22
PTCMGTOM0029 CAIXA ECO MONTEP.17-22MTN
US969457BU31 WILLIAMS COS INC. 12/23
PTOTESOE0013 PORTUGAL 15-22
FR0013286903 GENFIT 17/25 CV
US037411BD66 APACHE 12/23
DE000HLB07S2 LB.HESS.-THR.INFL.04A/14
DE000LB0TV02 LBBW INFLATIONS-ANL 13/22
DE000HLB0U00 LB.HESS.-THR. E0512B/074
DE000HLB0U26 LB.HESS.-THR. E0512B/077
IE00BFY8C754 STERIS PLC DL 0,001
CH0254849513 ZUGER KT.BK 14-22
AU0000XVGZZ0 TREASURY CORP.VICT. 2022
DE000HSH4YK3 HCOB ZS 8 15/22
DE000HLB0P64 LB.HESS.-THR. 0513B/021
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