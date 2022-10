The following instruments on XETRA do have their first trading 12.10.2022Die folgenden Instrumente in XETRA haben ihren ersten Handelstag 12.10.2022Aktien1 GB00BNG59574 Lift Global Ventures PLC2 NO0010360019 Noram Drilling Company A.S.3 US19188J4094 Cocrystal Pharma Inc.4 KYG4289N2050 Happiness Development Group Ltd.Anleihen1 CH1218301971 Société Générale S.A.2 XS2344740811 China State Construction Finance [Cayman] I Ltd.3 XS2084426514 China State Construction Finance [Cayman] III Ltd.4 XS2537462389 Tendam Brands S.A.U.5 DE000A30VN10 Dorothee 4 You GmbH & Co. KG6 XS2544646867 Landesbank Hessen-Thüringen Girozentrale7 XS2542759050 Landesbank Hessen-Thüringen Girozentrale8 DE000HLB77Y3 Landesbank Hessen-Thüringen Girozentrale9 DE000HLB77X5 Landesbank Hessen-Thüringen Girozentrale