DAX pendelt um die 12220er-Region im Chartbild: Tagesausblick Trading am 11.10.2022 mit weiteren Inspirationen für das Daytrading. Nach einigen Tagen mit deutlichen Momentum auf der Oberseite lässt dieser Impuls nun etwas nach. Sprachen wir am Montag noch über den mittelfristigen Bereich von 12.400 Punkten, der einen größeren Richtungswechsel hätte auslösen können, so müssen wir heute über neue Verlaufstiefs ...

