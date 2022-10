DJ MORNING BRIEFING - Deutschland/Europa

Der Markt-Überblick am Morgen, zusammengestellt von Dow Jones Newswires.

TAGESTHEMA I

Der Verpackungshersteller Gerresheimer hat im dritten Geschäftsquartal seinen Wachstumskurs fortgesetzt und seine Jahresprognose bestätigt. "Wir steuern erfolgreich durch ein herausforderndes Umfeld, setzen unsere Wachstumsstrategie konsequent fort und forcieren unseren Transformationsprozess hin zum Lösungsanbieter und Systemintegrator", sagte Vorstandschef Dietmar Siemssen. Gerresheimer erzielte ein bereinigtes EBITDA von 90,5 Millionen Euro, währungsbereinigt ein Plus von 13,3 Prozent. Der bereinigte Konzerngewinn stieg um 20 Prozent auf 37,9 Millionen Euro. Der Umsatz legte organisch um 17,4 Prozent auf 473 Millionen Euro zu. Analysten hatten im Konsens einen Umsatz von 454 Millionen Euro, ein bereinigtes EBITDA von 87 Millionen Euro und einen Konzerngewinn von 37,4 Millionen Euro erwartet. Gerresheimer will mittelfristig eine bereinigte EBITDA-Marge von 23 bis 25 Prozent erreichen. Der Umsatz soll organisch hoch prozentual einstellig pro Jahr wachsen, der bereinigte Gewinn je Aktie mindestens 10 Prozent pro Jahr.

TAGESTHEMA II +

Bundeswirtschaftsminister Robert Habeck stellt die Herbstprojektion der Bundesregierung vor (14.15 Uhr). Berichten zufolge erwarten die Experten seines Ministeriums als Folge der staatlichen Entlastungen beim Strom- und Gaspreis für das nächste Jahr einen Rückgang der Inflation auf 7 nach 8 Prozent in diesem Jahr. Vor der Verständigung über die Preisbremsen lagen die Inflationserwartungen für 2023 einen Prozentpunkt höher. Wie zuvor die deutschen Wirtschaftsforschungsinstitute in ihrer Prognose geht das Bundeswirtschaftsministerium nach Informationen des "Handelsblatts" davon aus, dass das Bruttoinlandsprodukt im laufenden Jahr um 1,4 Prozent wächst, im kommenden Jahr aber um 0,4 Prozent zurückgeht.

AUSBLICK UNTERNEHMEN

GERRESHEIMER

Nachfolgend die Konsensschätzungen für das dritte Quartal (in Millionen Euro, Ergebnis je Aktie in Euro, nach IFRS):

PROG PROG PROG 3. QUARTAL 3Q22 ggVj Zahl 3Q21 Umsatz 454 +19% 9 382 EBITDA bereinigt 87 +17% 9 75 EBITDA-Marge bereinigt 19,2 -- -- 19,6 Ergebnis nach Steuern/Dritten bereinigt 37 +18% 6 31,6 Ergebnis je Aktie bereinigt 1,19 +23% 6 0,97

Weitere Termine:

07:00 DE/Cropenergies AG, Ergebnis 2Q

12:00 US/Pepsico Inc, Ergebnis 3Q

AUSBLICK KONJUNKTUR

- GB 08:00 BIP August PROGNOSE: +0,1% gg Vm zuvor: +0,2% gg Vm Drei-Monats-Rate PROGNOSE: -0,1% gg Vq zuvor: 0,0% gg Vq 08:00 Handelsbilanz August PROGNOSE: k.A. zuvor: -19,5 Mrd GBP - EU 11:00 Industrieproduktion August Eurozone PROGNOSE: +0,5% gg Vm/+1,3% gg Vj zuvor: -2,3% gg Vm/-2,4% gg Vj - US 14:30 Erzeugerpreise September PROGNOSE: +0,2% gg Vm zuvor: -0,1% gg Vm Kernrate (ohne Nahrungsmittel und Energie) PROGNOSE: +0,3% gg Vm zuvor: +0,4% gg Vm 22:30 Rohöllagerbestandsdaten (Woche) des privaten American Petroleum Institute (API)

ÜBERSICHT FUTURES / INDIZES

Aktuell: Stand +/- DAX-Future 12.200,00 +0,2% E-Mini-Future S&P-500 3.613,25 +0,4% E-Mini-Future Nsdq-100 10.898,25 +0,5% Nikkei-225 26.394,13 -0,0% Schanghai-Composite 2.942,36 -1,3% +/- Ticks Bund -Future 135,97 +13 Dienstag: INDEX Schluss +/- DAX 12.220,25 -0,4% DAX-Future 12.173,00 -1,5% XDAX 12.155,82 -1,5% MDAX 22.192,30 -1,3% TecDAX 2.691,14 -0,2% EuroStoxx50 3.340,35 -0,5% Stoxx50 3.348,26 -0,4% Dow-Jones 29.239,19 +0,1% S&P-500-Index 3.588,84 -0,7% Nasdaq-Comp. 10.426,19 -1,1% EUREX zuletzt +/- Ticks Bund-Future 135,84% -72

FINANZMÄRKTE

EUROPA

Ausblick: Die europäischen Aktienmärkte werden zunächst wenig verändert erwartet. Der Handel dürfte nervös bleiben, die Schwankungen potenziell hoch. Im Blick stehen zum einen das Protokoll der jüngsten US-Notenbanksitzung nach Handelsschluss in Europa, davor bereits am Nachmittag Erzeugerpreisdaten aus den USA. Am Donnerstag folgen dann die US-Verbraucherpreise für September, von denen weitere Aufschlüsse über die nächsten Schritte der US-Notenbank erhofft werden. Aktuell wird für die Fed-Zinssitzung am 2. November mit über 80-prozentiger Wahrscheinlichkeit eine weitere große Zinserhöhung um 75 Basispunkte erwartet. Im Fokus steht daneben die allmählich anlaufende US-Berichtssaison.

Rückblick: Leichter - "Eine galoppierende Inflation mit einer einhergehenden restriktiven Geldpolitik, geopolitische Spannungen und die Angst vor einer Rezession belasten fundamental die Aktienmärkte", kommentierte Eddine Salah-Bouhmidi von IG Markets die unveränderte Stimmungslage. In London fiel der FTSE-100 um 1,1 Prozent, nachdem die Bank of England erneut ihre Anleihekäufe ausweitete, um die Lage am Rentenmarkt zu beruhigen. Das verunsicherte aber letztlich eher, ebenso wie die Aussicht darauf, dass diese Käufe zum Ende der Woche beendet werden sollen. An der Spitze der Verliererliste standen mit den Chemietiteln (-2,4%) die Gewinner vom Montag. Der Stoxx-Index der Öl- und Gaswerte fiel um 1,8 Prozent. Dagegen legten Einzelhandelsaktien um 0,8 Prozent zu. Symrise gerieten mit einem Minus von 3,1 Prozent in den Sog schwacher Zahlen des schweizerischen Konkurrenten Givaudan, die 6,8 Prozent verloren.

DAX/MDAX/TECDAX

Leichter - Chemieaktien führten die Verliererliste an, nachdem sie am Vortag mit den Vorschlägen zu einem Gaspreisdeckel noch sehr stark zugelegt hatten. Brenntag sackten um 8,7 Prozent ab, BASF um 4,0 und Covestro um 3,5 Prozent. Auch die Aktien der energieintensiven Stahlunternehmen Thyssenkrupp und Salzgitter gaben wieder nach. Airbus gewannen 0,9 Prozent nach wie erwartet ausgefallenen September-Auslieferungen. Größter DAX-Gewinner waren Qiagen, die um 6 Prozent zulegten. Wie das Wall Street Journal unter Verweis auf informierte Personen berichtet, soll das US-Unternehmen Bio-Rad Laboratories Gespräche über eine Fusion mit Qiagen führen. Die Transaktion soll demnach einen Wert von mehr als 10 Milliarden Dollar haben.

XETRA-NACHBÖRSE

Klöckner & Co wurden bei Lang & Schwarz 6,7 Prozent schwächer getaxt. Der Stahlhändler hatte seine Ergebnisprognose nach Börsenschluss gesenkt.

USA - AKTIEN

Uneinheitlich - Nach einer Achterbahnfahrt ging es in der Breite den fünften Tag in Folge nach unten. Dabei gaben erneut die Rentenrenditen die Richtung vor. Zunächst hatten höhere Renditen den S&P-500 auf den tiefsten Stand seit knapp zwei Jahren gedrückt, die Nasdaq-Indizes fielen auf neue Jahrestiefs. Die Tiefs nutzten Anleger dann aber zum Einstieg - getrieben von wieder etwas sinkenden Renditen. Dann doch wieder steigende Marktzinsen drückten die Aktienkurse dann im späten Geschäft erneut ins Minus. Für Auftrieb sorgte, dass Fed-Präsidentin Loretta Mester aus Cleveland nicht mit einer Zinserhöhungspause rechnet. Zudem drückten gesenkte IWF-Wachstumsprognosen auf die Stimmung. Der Dow hielt sich dank einer Rally bei Amgen (+5,7%) besser als die breiteren Indizes. Die Rally bei Amgen erklärten Händler mit einem äußerst positiven Analystenkommentar von Morgan Stanley. American Airlines (+1,7%) hob die Umsatzerwartung an. Für die Wettbewerberpapiere Delta (-2%) ging es dagegen talwärts. Das Unternehmen kündigte an, 60 Millionen Dollar in Joby Aviation zu investieren.

USA - ANLEIHEN

US-Anleihen Laufzeit Rendite Bp zu VT Rendite VT +/-Bp YTD 2 Jahre 4,30 -0,8 4,31 357,0 5 Jahre 4,17 +2,3 4,15 291,2 7 Jahre 4,08 +4,7 4,03 263,8 10 Jahre 3,94 +4,8 3,89 242,6 30 Jahre 3,91 +6,8 3,84 201,2

Die Rendite 10-jähriger US-Staatsanleihen schwankte zwischen knapp 4,00 und weniger knapp 3,90 Prozent. Die zinsreagible zweijährige Rendite kletterte zwischenzeitlich auf den höchsten Stand seit 2007, ging am Ende aber sogar etwas niedriger aus dem Tag.

DEVISENMARKT

zuletzt +/- % 0:00 Uhr Di, 17:08 % YTD EUR/USD 0,9710 +0,1% 0,9705 0,9719 -14,6% EUR/JPY 141,99 +0,4% 141,49 141,59 +8,5% EUR/CHF 1,0033 +0,0% 1,0031 1,0036 -6,7% EUR/GBP 0,8839 -0,1% 0,8844 0,8759 +5,2% USD/JPY 146,24 +0,3% 145,81 145,71 +27,1% GBP/USD 1,0986 +0,1% 1,0975 1,1097 -18,8% USD/CNH 7,1738 +0,0% 7,1708 7,1706 +12,9% Bitcoin BTC/USD 19.080,74 +0,4% 19.002,57 19.074,83 -58,7% YTD bezogen auf Schlusskurs des Vortags

Der Dollar folgte den Rentenrenditen zunächst nach unten, als diese sich erholten, tat es ihnen der Greenback gleich. Der Dollar-Index gewann letztlich 0,1 Prozent. Der Dollar dürfte weiter zulegen, weil es immer noch wenig Anzeichen dafür gebe, dass die US-Notenbank in diesem Jahr von ihrem aggressiven Zinserhöhungszyklus abrücken werde, merkte die ING an.

ROHSTOFFE

ÖL / GAS

ROHOEL zuletzt VT-Settlem. +/- % +/- USD % YTD WTI/Nymex 88,63 89,35 -0,8% -0,72 +25,9% Brent/ICE 93,80 94,29 -0,5% -0,49 +27,5% YTD bezogen auf Schlusskurs des Vortags

Für die Ölpreise ging es erneut abwärts (bis zu 2,8%). Grund seien anhaltende Nachfragesorgen durch die verschärften und zum Teil neuen Covid-Beschränkungen in China, hieß es. Zudem entfachten die reduzierten Wachstumsprognosen des IWF für die Weltwirtschaft zusätzliche Spekulationen über eine nachlassende Nachfrage. Nachfrageängste.

METALLE

zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD Gold (Spot) 1.667,15 1.666,10 +0,1% +1,05 -8,9% Silber (Spot) 19,13 19,23 -0,5% -0,10 -17,9% Platin (Spot) 892,48 890,05 +0,3% +2,43 -8,0% Kupfer-Future 3,42 3,47 -1,5% -0,05 -22,7% YTD bezogen auf Schlusskurs des Vortags

MELDUNGEN SEIT DIENSTAG 17.30 UHR

UKRAINE-BLOG

- Unmittelbar vor einem Treffen der Nato-Verteidigungsminister hat sich Litauen für einen Beitritt der Ukraine zu dem Bündnis ausgesprochen.

- US-Präsident Joe Biden hat dem russischen Präsidenten Wladimir Putin erhebliche Fehleinschätzungen im Ukraine-Krieg bescheinigt. Er halte Putin eigentlich für einen "rationalen Akteur", beim Angriffskrieg auf die Ukraine habe sich der Kreml-Chef aber "erheblich verkalkuliert", sagte Biden.

- Nach der massiven russischen Angriffsserie haben die G7-Staaten der Ukraine ihre volle Unterstützung zugesichert. Die Staats- und Regierungschefs der G7-Staaten sagten dem ukrainischen Präsident Wolodymyr Selenskyj "so lange wie nötig" finanzielle, humanitäre, militärische, diplomatische und rechtliche Hilfe zukommen zu lassen.

GELDPOLITIK GROßBRITANNIEN

Die Bank of England wird ihre Anleihekäufe zur Rettung von Pensionsfonds nach den Worte von Gouverneur Andrew Bailey wie geplant am Freitag einstellen. Die Fonds seien mit einem "beispiellosen" Anstieg der Renditen langfristiger Anleihen und "sehr großen Nachschussforderungen" infolge der Hebelwirkung ihrer Liability Driven Investment Fonds konfrontiert.

GELDPOLITIK SÜDKOREA

Die südkoreanische Zentralbank hat ihren Leitzins in Reaktion auf die aggressive Straffung der US-Geldpolitik und die hohe Inflation in Südkorea zum zweiten Mal innerhalb von drei Monaten deutlich erhöht um 50 Basispunkte auf 3,00 Prozent an. Ökonomen hatten das mehrheitlich so erwartet.

GELDPOLITIK USA

Die Präsidentin der Federal Reserve von Cleveland, Loretta Mester, rechnet nicht mit einer Zinserhöhungspause oder einer Umkehrung des aktuellen Kurses der US-Notenbank. "Angesichts der derzeitigen wirtschaftlichen Konditionen und der Aussichten kommt das größere Risiko meiner Meinung nach von einer zu geringen geldpolitischen Straffung, womit man der Inflation erlauben würde, hoch zu bleiben und sich in der Wirtschaft festzusetzen", sagte sie laut Manuskript in einer Rede.

KLÖCKNER & CO

korrigiert seine Ergebnisprognose für das Gesamtjahr nach unten und rechnet wegen Abschreibungen und der Reduktion von Beständen nun nur noch mit einem bereinigten EBITDA von rund 400 Millionen statt den bisher angestrebten mehr als 500 Millionen Euro. Es wäre trotz allem eines der besten Jahresergebnisse seit dem Börsengang 2006, betonte Klöckner. Im dritten Quartal rechnet das Unternehmen nach wie vor trotz des makroökonomischen Gegenwinds und der deutlichen Korrektur der Stahlpreise sowie der nachlassenden Nachfrage mit einem positiven EBITDA von allerdings lediglich 16 Millionen Euro, nach 277 Millionen im Vorjahreszeitraum. Klöckner & Co hatte sich für das dritte Quartal 50 bis 100 Millionen Euro vorgenommen.

INTEL

Intel will einem Agenturbericht zufolge tausende Mitarbeiter entlassen. Einzelheiten dazu könnten bei der Vorlage der Quartalsergebnisse am 27. Oktober bekannt gegeben werden. Ein Intel-Sprecher wollte sich zu dem Bericht nicht äußern.

LVMH

hat sein kräftiges Wachstum im dritten Quartal beibehalten und profitierte vor allem vom asiatischen Markt, wo das Wachstum dank der Lockerung der pandemiebedingten Einschränkungen Fahrt aufnahm. Trotz der globalen wirtschaftlichen Eintrübung geht LVMH weiter davon aus, das Wachstum in diesem Jahr fortzusetzen. Der Umsatz stieg in den ersten neun Monaten um 28 Prozent auf 56,5 Milliarden Euro. Im dritten Quartal allein legte der Umsatz organisch um 19 Prozent zu auf 19,76 Milliarden Euro. Analysten hatten mit 19,1 Milliarden gerechnet.

