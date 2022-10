News von Trading-Treff.de Videoanalyse DAX zum Handelsstart 12.10.2022: Nasdaq mit neuem Jahrestief und DAX weiter an 12200 zum Handelsstart damit spannend. DAX sucht weiter nach einem Boden Vom Dienstag nahmen wir diesmal keinen positiven Impuls auf der Oberseite mit, sondern rutschten direkte am Morgen auf die Tiefs des Montags. Damit war der ganze Aufschlag, den wir in Folge der Gas-Subventionen gesehen hatten, wieder aufgezehrt. Zum Nachmittag ...

