Berlin (ots) -Berlins Mobilitätssenatorin Bettina Jarasch (Bündnis 90/Grüne) hat den Vorschlag der Verkehrsministerkonferenz für ein bundesweites 49-Euro-Ticket für den öffentlichen Nahverkehr begrüßt.Im rbb24 Inforadio sagte sie am Mittwoch: "Ich halte ein 49-Euro-Ticket bundesweit für sehr viele Menschen ein gutes Angebot. Allerdings in einer Großstadt wie Berlin gibt es viele Menschen, für die 49 Euro schon mehr sind, als sie sich leisten können."Deswegen hat Jarasch angekündigt, dass Berlin noch mehr tun werde. "Wenn es tatsächlich sowas [49-Euro-Ticket] wird, und wir nicht im Bund eine soziale Staffelung hinkriegen, dann muss das ein Ticket sein, auf dem wir aufsetzen können: Damit wir dann als Land Berlin den Menschen mit geringem Einkommen oder den Schülerinnen und Schülern [...] noch andere Angebote machen können."Einzelheiten nannte die Grünen-Politikerin dabei allerdings nicht.Das Interview zum Nachhören: Verkehrsministerkonferenz: Was ersetzt das 9-Euro-Ticket? | rbb24 Inforadio (https://www.inforadio.de/rubriken/interviews/2022/10/12/verkehrsministerkonferenz-bettina-jarasch-berlin-9-euro-ticket-oepnv-oeffentlicher-nahverkehr-verkehrsverbund.html)