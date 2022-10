Peking (ots/PRNewswire) -Die Studierenden und Absolventen der Universität Peking (PKU) haben beim der internationale MathematikWettbewerb Alibaba 2022 große Erfolge erzielt und 35 der insgesamt 77 Preise gewonnen, wie aus der am 26. September veröffentlichten Gewinnerliste hervorgeht.Die Studierenden setzten sich gegen mehr als 50.000 Teilnehmer aus Dutzenden von Ländern durch und erhielten 3 (von 4) goldenen, 2 von sechs silbernen und 5 (von zehn) bronzenen Auszeichnungen sowie 25 (von 57) ehrenvolle Erwähnungen, was die Universität Peking zur am häufigsten ausgezeichneten Universität des diesjährigen Wettbewerbs macht.Unter den vier Gewinnern des Goldpreises waren Chen Zekun, ein Doktorand des Beijing International Center for Mathematical Research (BICMR) der PKU, Lu Weixiao und Rao Zhenghao - beide sind ehemalige Studierende der PKU. Bei der Bekanntgabe der Preise erzählten die drei von den starken und besonderen Verbindungen, die sie zur Mathematik aufgebaut haben.Für Chen Zekun, dessen akademisches Interesse der Zahlentheorie gilt, ist die Forschung wie das Tappen in einem gigantischen Labyrinth mit nur einem Ausgang, die "Labyrinthläufer" befinden sich die meiste Zeit des Tages "auf dem Weg in eine Sackgasse oder wandern von einer Sackgasse zur nächsten". Dennoch betreibt Chen die Forschung mit einem ungebremsten Eifer. "Denn während des Prozesses kann man viele Aha-Momente erleben und das macht sehr viel Spaß", fügte er hinzu.Lu Weixiao, ein Absolvent der PKU, der am MIT promoviert, brachte seine unauslöschliche und ungebrochene Bewunderung für seine Alma Mater und die Mathematik zum Ausdruck. "Es ist keine Übertreibung zu sagen, dass die Peking-Universität-die Universität Peking ein Paradies für Mathematikstudenten ist", sagte er und erinnerte an die förderliche Umgebung an der PKU.Rao Zhenghao schilderte anhand seiner Forschungserfahrungen, wie sehr ihm das Lösen von Mathematikaufgaben Spaß macht - auch wenn es manchmal zu keiner Lösung kommt. "Ich finde das Lösen von Geometrieproblemen recht interessant und relativ konkret", sagte er. "Ich liebe auch das Zeichnen und manchmal regt ein Teil eines klaren und intuitiven Diagramms mein Denken an. Das ist einer der Gründe, warum ich mich für die geometrische Topologie als Forschungsrichtung entschieden habe."Um die Jahrhundertwende gab es an der Universität Peking eine Reihe von Wissenschaftlern, die auf dem Gebiet der Mathematik weltweit für Aufsehen sorgten und als "Goldene Generation" berühmt wurden. Zwanzig Jahre später hat die "Goldene Generation" mit einer Reihe von aufstrebenden Nachwuchsstars neue Hoffnungsträger hervorgebracht.In seinen Glückwünschen an die Preisträger des Wettbewerbs betonte Professor Tian Gang, Direktor des BICMR, dass jede Generation von Mathematikern ihre Aufgaben habe und der Nachwuchs an der PKU neue Erwartungen der Gesellschaft auf seinen Schultern trage. "Sie befinden sich im goldenen Zeitalter ihres Lebens."Der der internationale MathematikWettbewerb Alibaba 2022 steht Mathematikbegeisterten aus der ganzen Welt offen. Der Wettbewerb findet seit 2018 jährlich statt und verzeichnet insgesamt rund 200.000 Teilnehmerinnen und Teilnehmer aus über 70 Ländern und Regionen.Foto - https://mma.prnewswire.com/media/1910920/West_Gate_Peking_University.jpgView original content:https://www.prnewswire.com/news-releases/die-universitat-peking-gewinnt-fast-die-halfte-aller-preise-im-weltweiten-mathematikwettbewerb-301646883.htmlPressekontakt:Shaocong Hu,ogc.media@pku.edu.cnOriginal-Content von: Peking University, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/130426/5342317