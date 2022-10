La Banque Postale entscheidet sich für Abacus360 Banking von Regnology, um die Anforderungen von EZB, EBA, SRB, ESG und nationalen Meldepflichten zu erfüllen

Regnology, ein führender Softwareanbieter mit exklusivem Fokus auf Lösungen für das regulatorische Meldewesen, gab heute bekannt, dass sich La Banque Postale, ein führendes europäisches Bank- und Versicherungsunternehmen, für Regnology entschieden hat, um Meldeprozesse zu optimieren und zu automatisieren. Regnologys Abacus360 Banking Software Lösung wird für La Banque Postale die zentrale Meldeplattform für die europäischen und französischen regulatorischen Anforderungen werden.

Im Rahmen ihrer innovativen Transformation hat sich La Banque Postale nach einem umfassenden Auswahlverfahren für Regnology als Partner entschieden. La Banque Postale ist die erste große französische Bankengruppe, die die neueste Abacus360 Banking-Software von Regnology nutzt. Die neuste Generation der Plattform passt perfekt zu den Ambitionen von La Banque Postale, ihre Dienstleistungen mit zukunftssicherer Technologie auszustatten.

Abacus360 bietet eine verbesserte operative Leistung und Qualität der Meldungen durch eine moderne Infrastruktur, die zur Harmonisierung von Datenmodellen, zur Rationalisierung von Arbeitsaufläufen und zur Automatisierung von Berechnungs- und Meldeprozessen beiträgt. Mit Abacus360 kann La Banque Postale die Qualität und Aktualität ihrer Meldungen verbessern und gleichzeitig zukünftige Anforderungen berücksichtigen und bei Bedarf kosteneffizient erweitern.

Der Umfang der Meldepflichten deckt den gesamten Rahmen der EZB, EBA, SRB, ESG und Banque de France ab. Neben der Kernplattform wird die Bank auch weitere Komponenten der Abacus Suite von Regnology nutzen, um die Datenerfassung, die Cashflow-Generierung und die Tests zu optimieren.

Stéphane Remy, Director Risk/Finance bei La Banque Postale, erklärt: "Wir haben nach einem Partner gesucht, der uns eine Software zur Verfügung stellt, die in strategischer, funktionaler sowie technischer Hinsicht zu unseren Anforderungen passt. Das Team von Regnology hat von Anfang an große Entschlossenheit und Engagement gezeigt und uns mit seinem Angebot überzeugt. Unser Ziel ist es, die Produktionszeiten für Meldungen zu reduzieren sowie unsere Meldeprozesse zu industrialisieren und zu automatisieren. Wir sind sicher, dass wir mit Regnologys Abacus360 Banking Plattform die Effizienz unserer Meldeprozesse steigern und zudem einen hohen Standard in unserem Regulierungsmanagement etablieren können."

Maciej Piechocki, Chief Revenue Officer bei Regnology, fügt hinzu: "Wir freuen uns, Teil von La Banque Postales Transformation ihrer regulatorischen Meldekette zu sein. Dank unseres 30-jährigen Schwerpunkts auf dem regulatorischen Meldewesen, dem bewährte Erfolg unserer Plattform und unserem Verständnis für die besonderen Herausforderungen der Bank, sind wir in der besten Position, um die aktuellen und zukünftigen Anforderungen der La Banque Postale zu erfüllen. Wir freuen uns darauf, La Banque Postale bei ihrem regulatorischen Weg zu unterstützen."

Die Abacus360 Banking-Software von Regnology ist eine Standardlösung für das nationale und internationale regulatorische Meldewesen, für aufsichtsrechtliche Meldungen, statistische Meldungen und Ad-hoc-Meldungen. Renommierte Finanzinstitute, die mehr als 1.000 berichtende Einheiten vertreten, nutzen die Software-Lösungen von Regnology, einschließlich europäischer Banken unter direkter SSM-Aufsicht, Versicherer und Finanzdienstleister.

Über La Banque Postale

Mit ihren Tochtergesellschaften, einschließlich CNP Assurances, ist La Banque Postale ein führender europäischer Bank- und Versicherungsspezialist, der gemessen an den Assets der Bilanz auf Platz 11 in der Eurozone steht. Ihr diversifiziertes Geschäftsmodell ermöglicht es ihr, 20 Millionen Privat- und Firmenkunden mit einer umfassenden, für alle zugänglichen Produktpalette zu unterstützen. Als Tochtergesellschaft von Le Groupe La Poste bietet La Banque Postale in ganz Frankreich einheimische Bankdienstleistungen in über 17.000 Kontaktstellen, einschließlich 7.300 Postämter, an. Sie ist auch ein führendes Unternehmen im Bereich der nachhaltigen Finanzwirtschaft, das von Rating-Agenturen, die nicht aus dem Finanzbereich kommen, als eines der besten Unternehmen auf dem Markt bewertet wird. Ihr Strategieplan "La Banque Postale 2030" hat das Ziel, mit einem integrierten und kanalübergreifenden Angebot an Bank- und Versicherungsdienstleistungen, das auf drei verschiedenen Marken basiert, die Lieblingsbank der Menschen in Frankreich zu werden: La Banque Postale, die Bank für den täglichen Bedarf, Ma French Bank, die 100 mobile Bank und BPE, die Privatbank. Als Gemeinschaftsbank konzentriert sich La Banque Postale vollkommen auf die Gestaltung eines gerechten Übergangs zu einer Wirtschaft und Gesellschaft, die in der Lage ist, auf ökologische, soziale, regionale und digitale Herausforderungen zu reagieren.

Über Regnology

Regnology ist ein führendes Technologieunternehmen mit dem Ziel, Sicherheit und Stabilität auf die Finanzmärkte zu bringen. Mit einem exklusiven Fokus auf das regulatorische Meldewesen und mehr als 7.000 Finanzinstituten, 30 Regulierungsbehörden und 20 Steuerbehörden als Kunden sind wir einzigartig positioniert, um allen Marktteilnehmern mehr Datenqualität, Effizienz und Kosteneinsparungen zu bieten. Mit über 800 Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern in 12 Ländern und einem einheitlichen Datenerfassungsmodell, das unsere Arbeit vorantreibt, können unsere Kunden unsere Lösungen schnell implementieren, nutzen und problemlos mit den regulatorischen Änderungen Schritt halten. Regnology wurde 2021 gegründet, als sich BearingPoint RegTech, eine frühere Geschäftseinheit der BearingPoint Group, mit Vizor Software, einem weltweit führenden Anbieter von Regulierungs- und Aufsichtstechnologie, zusammenschloss.

