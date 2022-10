Fortschrittliche KI-Lösung ermöglicht es wachsendem Fintech Geldwäsche und Verstöße gegen Sanktionslisten effektiv zu erkennen

MFS Africa, die größte Drehscheibe für digitale Zahlungen in Afrika, und ThetaRay, ein führender Anbieter KI-gestützter Transaktionsüberwachungslösungen, gaben heute eine Partnerschaft bekannt, die dazu beitragen wird, das wachsende Dienstleistungsnetzwerk von MFS Africa gegen Finanzkriminalität zu schützen.

Diese Pressemitteilung enthält multimediale Inhalte. Die vollständige Mitteilung hier ansehen: https://www.businesswire.com/news/home/20221012005156/de/

MFS and ThetaRay teams collaborate to monitor payments with AI technology. (Photo: Business Wire)

Im Rahmen der Vereinbarung stellt ThetaRay seine SONAR-SaaS-Lösung zur Verfügung, einschließlich KI-gestützter AML-Transaktionsüberwachung und Sanktionslistenprüfung, und ermöglicht es MFS Africa durch einen bewährten und sicheren Service komplexen und neu auftretenden Typologien von Finanzkriminalität einen Schritt voraus zu bleiben und Wachstumschancen wahrzunehmen.

MFS Africa hat im letzten Jahr bedeutende Akquisitionen getätigt, darunter Baxi, ein führendes Super-Agency-Netzwerk in Nigeria, und das US-amerikanische Fintech GTP, ein erstrangiges Zahlungsverarbeitungsunternehmen für Prepaid-Karten auf dem afrikanischen Kontinent.

"Während MFS Africa sein Geschäft in ganz Afrika ausdehnt und auf die Bereitstellung neuer Anwendungsfälle fokussiert, bietet die fortschrittliche Plattform von ThetaRay dem Unternehmen eine effiziente und effektive Lösung, die unsere steigenden Zahlungsvolumina unterstützt und gleichzeitig das durch Finanzkriminalität bedingte Risiko reduziert", sagte Patrick Gutmann, Geschäftsführer von MFS Africa.

Das Full-Service-Netzwerk für digitale Zahlungen von MFS Africa, das mit über 400 Millionen mobilen Geldbörsen, über 200 Millionen Bankkonten und über 150.000 Vermittlern verbunden ist, ermöglicht Geldtransferunternehmen, Mobilnetzwerkbetreibern, Banken, Nicht-Banken-Finanzinstitutionen und globalen Händlern plattform- und grenzüberschreitende Zahlungen.

"Der Übergang von einer auf Regeln basierenden Lösung zu einer hochentwickelten KI-Plattform wird das Thema Compliance dank einer neuen Art von Intelligenz grundlegend verändern, insofern als falsch-positive Resultate reduziert und unbekannte Fälle erkannt werden", erklärte Funmi Dele-Giwa, General Counsel und Leiter Governance, Risk Compliance (GRC) bei MFS Africa. "Wir nehmen unsere Rolle bei der Absicherung von Zahlungssystemen sehr ernst. Die Partnerschaft mit ThetaRay ist ein Beispiel für unseren Ansatz für ein starkes, durch Governance und Kontrolle geprägtes Umfeld."

"MFS Africa ist Wegweiser der Fintech-Revolution in Afrika, indem es digitale Zahlungen bereitstellt, die allen Menschen Zugang zur finanziellen Welt ermöglichen", sagte Mark Gazit, CEO von ThetaRay. "ThetaRay freut sich außerordentlich über die Partnerschaft mit einem derart vorausdenkenden Unternehmen, dessen Strategie es ist, neue Technologien bereitzustellen, die der Öffnung des finanziellen Ökosystems dienen sowie die finanzielle und wirtschaftliche Eingliederung fördern. Die fortschrittliche KI von ThetaRay schafft das Vertrauen, das neue finanzielle Akteure brauchen, um in das System aufgenommen zu werden, und unterstützt so die Steigerung von Umsatz und Geschäft."

SONAR basiert auf einer fortschrittlichen Form von KI, bekannt unter der Bezeichnung "intuitive künstliche Intelligenz", die bessere Entscheidungen ohne Befangenheit oder Schwellen trifft. Die Lösung bietet Kunden einen risikobasierten Ansatz, um wirklich verdächtige Fälle effektiv zu identifizieren und ein umfassendes Bild der Identität von Kunden zu erstellen, selbst über komplexe, grenzüberschreitende Transaktionswege hinweg. Sie ermöglicht die rasche Entdeckung sowohl bekannter als auch unbekannter Bedrohungen durch Geldwäsche mit einer einzigartigen 95-prozentigen Detektionsrate und einer bis zu 99-prozentigen Reduzierung von falsch-positiven Resultaten im Vergleich zu regelbasierten Lösungen.

Über MFS Africa

Bei MFS Africa sind wir der Meinung, dass eine Zahlung so einfach wie ein Telefonat sein sollte. Wir glauben, dass Zugang die Währung ist, mit der die Bewohner Afrikas Barrieren und Ungerechtigkeiten überwinden und Grenzen bedeutungslos machen können. Wir geben unseren Partnern Zugang zu einer grenzenlosen Welt von Chancen, indem wir Unternehmen, Betreiber von mobilem Geld, Geldtransferunternehmen, Banken, Nicht-Banken-Finanzinstitutionen sowie Online- und Offline-Händler miteinander und mit mehr als 400 Millionen mobilen Gelbörsen, über 200 Millionen Bankkonten und über 150.000 Vermittlern in rund 35 afrikanischen Ländern verbinden. Wir ermöglichen inländische und grenzüberschreitende Auszahlungen und Inkassi über unser Netzwerk von Netzwerken hinweg und arbeiten eng mit unseren Partnern auf der ganzen Welt zusammen, damit Grenzen weniger ins Gewicht fallen. Erfahren Sie mehr in unserem Video-Manifest.

Über ThetaRay

Die KI-gestützte SONAR-Transaktionsüberwachungslösung von ThetaRay, die auf "intuitiver künstlicher Intelligenz" basiert, ermöglicht es Banken und Fintechs, durch sichere und zuverlässige grenzüberschreitende Zahlungen neue Geschäftschancen zu erschließen und ihre Umsätze zu steigern. Die bahnbrechende Lösung sorgt für zufriedenere Kunden, senkt die Compliance-Kosten und erhöht die Risikoabdeckung. Finanzorganisationen, die sich auf äußerst heterogene und komplexe Ökosysteme verlassen, profitieren in hohem Maße von den beispiellos niedrigen falsch-positiven und hohen Detektionsraten von ThetaRay.

Die Ausgangssprache, in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle und autorisierte Version. Übersetzungen werden zur besseren Verständigung mitgeliefert. Nur die Sprachversion, die im Original veröffentlicht wurde, ist rechtsgültig. Gleichen Sie deshalb Übersetzungen mit der originalen Sprachversion der Veröffentlichung ab.

Originalversion auf businesswire.com ansehen: https://www.businesswire.com/news/home/20221012005156/de/

Contacts:

Medien:

Nina Gilbert, ThetaRay

Nina.gilbert@thetaray.com

Brandon Lundie, Irvine Partners

Brandon@irvinepartners.co.za