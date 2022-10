Star-Hedgefondsmanager David Einhorn hat ein schlechtes Gefühl, was Value-Investing betrifft. "Ich weiß nicht, ob es jemals ein Comeback erleben wird", so der 53-Jährige in einem Interview mit Bloomberg. Es seien nur noch ein paar Anleger von seiner Sorte übrig. Der Grund seien gravierende Veränderungen im Markt."Die meisten Marktteilnehmer heutzutage sind nicht in Value-Investing geschult oder nicht erfahren genug", so Einhorn. "Oder sie haben sich auf passives oder quantitatives Investieren verlegt."Weniger ...

