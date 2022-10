Berlin (ots) -Die Schulzeit ist für Greta Thunberg bald vorbei und die Klimaaktivistin muss sich mit Fragen zu ihrer persönlichen Zukunft beschäftigen: "Ich schiebe den Gedanken daran auf, weil ich dann etwas anderes machen muss. Schulstreik für das Klima geht dann nicht mehr. Es fühlt sich komisch an", sagte Thunberg in der ARD-Talksendung "maischberger".Die 19-Jährige will "wahrscheinlich etwas im Bereich der Sozialwissenschaften studieren" und weiter gegen den Klimawandel kämpfen - egal welchen Beruf sie ergreife: "Ich werde für den Rest meines Lebens Klimaaktivistin sein", sagte Thunberg im Interview mit Sandra Maischberger. Politikerin will die Schwedin nicht werden, auch wenn Politik ihrer Meinung nach "der beste Weg ist, etwas zu ändern. Was wir im Moment am meisten brauchen, ist politisches Handeln."Das exklusive TV-Interview für die Sendung "maischberger" wurde am 1. Oktober 2022 in Stockholm aufgezeichnet und wird heute um 22:50 im Ersten ausgestrahlt."maischberger" ist eine Gemeinschaftsproduktion der ARD, hergestellt vom WDR in Zusammenarbeit mit Vincent productions GmbH.Redaktion: Elke MaarFotos finden Sie unter ARD-Foto.dePressekontakt:Anabel Bermejo | better nau Kommunikationsagentur | Tel. 0172 587 0087 | bermejo@betternau.deWDR Kommunikation | Tel. 0221 220 7100 | kommunikation@wdr.deOriginal-Content von: ARD Das Erste, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/6694/5342336