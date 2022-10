Der in Europa eskalierende Strompreis könnte Gegnern des Bitcoins neuen Auftrieb geben, so ein Experte. Hoffnung macht die globale Aufstellung der Kryptowährung.Nachdenkliche Töne eines Bitcoin-Optimisten. Christopher Obereder ist Serien-Unternehmer, war Forbes 30 under 30 Mitglied und ist gut in der Szene vernetzt. Diese Woche besucht er Krypto-Konferenzen in Norwegen und Japan.Dem AKTIONÄR sagt er nun: "Der Bitcoin kann 2023 extrem Probleme bekommen. Der hohe Energieverbrauch könnte regulatorisch ...

