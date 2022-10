Die Sonnenbranche erfreut sich weiterhin über hohe Nachfrage. Eine neue Umfrage zeigt viel Optimismus, doch noch ist viel zu tun.Kretschmann will in Baden-Württemberg die schnelle Einführung der Solarpflicht für alle Gebäude und Sachsen-Anhalt Sonnenstrom auf denkmalgeschützten Gebäuden erleichtern. Die guten Nachrichten für den Solarsektor reißen nicht ab.Das spiegelt auch der neue BSW-Photovoltaik-Branchenbarometer wider. Die Auftragsbücher in der Solarbranche seien "gut gefüllt." Bereits in den ...

