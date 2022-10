München (ots/PRNewswire) -Steigende Kundennachfrage nach modernen File-Data-Services befeuert strategische Investition nach starkem GeschäftswachstumDie Nasuni Corporation, führender Anbieter von File-Data-Services, hat heute im Rahmen weltweiter Expansion weitere Investitionen im DACH-Markt angekündigt. Nasuni ermöglicht es Unternehmen, von überall aus auf Dateien zuzugreifen und sie zu schützen. Dies geschieht über hochmoderne Dateidienste, die auf dem einzigartigen Cloud-nativen globalen Dateisystem von Nasuni aufsetzen. Die Cloud-Lösung ersetzt herkömmliche Network Attached Storage (NAS) und Datensicherungstechnologien. Dabei konsolidiert sie Dateidaten in einem leicht erweiterbaren Cloud-Objektspeicher zu einem Bruchteil der Kosten.Auslöser für Nasunis Entscheidung ein lokales Team aufzubauen, ist das starke Wachstum von Umsatz und Kunden in Deutschland, der Schweiz und Österreich. Eine Umsatzsteigerung von 29 Prozent im ersten Halbjahr 2022 im Vergleich zum Gesamtjahr 2021 und eine Verdoppelung der Kundenzahl in der Region seit 2019 haben Nasuni dazu veranlasst, seine Mitarbeiterzahl in der Region zu verdreifachen. Nasuni unterstützt bereits Unternehmen aus unterschiedlichen Branchen in der Region, wobei der Schwerpunkt auf der Fertigungs- und der Automobilindustrie liegt. Um noch besser auf die Bedürfnisse seiner Kunden vor Ort eingehen zu können, hat Nasuni nicht nur die Mitarbeiterzahl aufgestockt, sondern auch zentrale Geschäftsfunktionen in Deutschland eingerichtet. Einer der jüngsten Neuzugänge im DACH-Team von Nasuni ist Michael Wappler, der im Mai als Channel Sales Manager hinzukam, um im deutschsprachigen Raum die Beziehungen zu den Geschäftspartnern weiter zu pflegen und auszubauen, sowie Ann Thueland, Head of EMEA Marketing."Wir hatten in drei Bereichen nach neuen Optionen gesucht: Dateisicherung, Notfall- Wiederherstellung von Niederlassungen und standortübergreifende Dateizusammenarbeit. In einer traditionellen IT-Infrastruktur werden diese Herausforderungen von separaten Anwendungen abgedeckt. Nasuni schaffte es jedoch, alle drei Probleme auf einmal zu lösen", erinnert sich Bernd Gewehr, IT-Leiter bei Vössing, an die Einführung von Nasuni bei der renommierten Ingenieurgesellschaft aus Frankfurt. "Nasuni ist wahrscheinlich eine der besten Investitionen gewesen, die wir je getätigt haben. Wir haben keinen Stress mehr damit, Millionen von Dateien in 25 Niederlassungen zu verwalten, schnell zu sichern und wiederherstellen zu können. Das macht die wahre Schönheit von Nasuni aus.""Hybrides Arbeiten, Ransomware-Angriffe und die Geschwindigkeit der heutigen globalen Geschäftswelt beschleunigen den Wandel weg von traditioneller hardwarebasierter Speicherung hin zu einem softwaredefinierten Dateidienstleistungsmodell. Nasuni hat vor fast einem Jahrzehnt Pionierarbeit bei cloudbasierten Dateidatendiensten geleistet, und die jüngsten Investitionen in Verbindung mit unserem anhaltenden, schnellen Wachstum bestätigen unsere Vision. Wir gehen davon aus, dass wir das DACH-Team in den nächsten zwei Jahren weiter ausbauen werden, da wir kontinuierlich Wachstumsraten verzeichnen", ergänzt David Grant, Präsident von Nasuni.Die Entscheidung, in den DACH-Markt zu investieren, fiel nach Rekordergebnissen in Nasunis Geschäftsjahr, das am 31. Dezember 2021 endete, und einer zusätzlichen Kapitalbeteiligung von 60 Millionen Dollar (61 Millionen Euro)) von Sixth Street Growth im März 2022. Beide zusammen treiben die Expansion von Nasunis File Data Services weltweit voran und ermöglichen dem Unternehmen, in Innovationen, internationale Märkte und strategische Übernahmen zu investieren. Anfang 2022 hatte Nasuni sein neues Innovationszentrum in Irland eröffnet, was einen weiteren starken Fokus auf Europa unterstreicht, gefolgt von der Akquisition des britischen Unternehmens "Storage Made Easy" am 28. Juni.Das rasante Wachstum in Europa ist eine Reaktion auf die gestiegende Nachfrage nach Nasunis bahnbrechendem File Data Service und auf die Tatsache, dass Unternehmen ihre Arbeitslasten zügig in Cloud-Umgebungen verlagern. Sie wollen die Vorzüge des Ansatzes, insbesondere die verbesserte Skalierbarkeit und Wirtschaftlichkeit, sowie erhöhte Sicherheit vor immer stärkeren Cyber-Bedrohungen nutzen. Die EMEA-Organisation von Nasuni verzeichnete ein starkes Umsatzwachstum, da Unternehmen offensiv auf Cloud-Lösungen setzen, um ihre Abwehr gegen Cyber-Attacken zu stärken, hybride Arbeitsmodelle zu unterstützen und eine reibungslose Skalierung zu geringeren Kosten zu erreichen, und so letztlich ihre Geschäftsanforderungen zu erfüllen.Neben einer rasant wachsenden Zahl von Kunden in der DACH-Region und einem anhaltenden Anstieg der Neukunden weltweit, verzeichnete Nasuni auch eine außergewöhnliche Dynamik in seinem Partner-Ökosystem."Ransomware-Bedrohungen haben Unternehmen dazu gezwungen, ihren Umgang mit kritischen Dateninfrastrukturen zu überdenken. Netclouds Ziel ist es, Kunden dabei zu helfen, ihre traditionellen Systeme in moderne, hybride oder rein Cloud-basierte Umgebungen zu verwandeln", sagt Beat Schaufelberger, Senior Cloud Consultant Netcloud, ein Nasuni-Partner aus der Schweiz. "Mit Nasuni helfen wir Unternehmen, genau das zu tun - die Produktivität zu steigern, Kosten zu senken und Ransomware mit einem modernen Datenspeichermodell im Cloud-Zeitalter zu besiegen. Immer mehr Unternehmen verwenden File Data Services, um ihr Geschäft zu beschleunigen."Nasuni hat ein hybrides Arbeitsmodell für alle seine Niederlassungen im Zuge der eigenen Strategie zum Ausstieg aus der Corona-Pandemie eingeführt. Das Unternehmen stellt 2022 in allen Bereichen und an allen Standorten neue Mitarbeiter ein; weitere Informationen finden sich unter https://www.nasuni.com/company/careers/.Über Nasuni Die Nasuni Corporation ist ein führender Anbieter von File Data Services. Die Nasuni File Data Platform ersetzt Cloud native herkömmliche Network Attached Storage (NAS) und Dateiserver-Infrastrukturen und konsolidiert Dateidaten in einem leicht erweiterbaren Cloud-Objektspeicher zu einem Bruchteil der Kosten. Nasuni macht komplexe Technologien für Dateisicherung, Disaster Recovery, Fernzugriff und Dateisynchronisierung überflüssig, was die IT-Verwaltung erheblich vereinfacht, und die Produktivität der Mitarbeiter erhöht. Unternehmen aller Branchen verlassen sich auf Nasuni, um vom Büro, von zu Hause oder von unterwegs einfach auf Dateidaten zuzugreifen und diese weltweit zu teilen. Besonders gefragt ist Nasuni in den Bereichen Fertigung, Bauwesen, Kreativwirtschaft, Technologie, Pharmazeutika, Konsumgüter, Energie, Finanzdienstleistungen und öffentliche Verwaltung. Der Hauptsitz von Nasuni befindet sich in Boston, Massachusetts, USA. Das Unternehmen bietet seine Dienstleistungen in über 70 Ländern an. Kontakt:Arno Laxy, Senior PR-Beraterarno@watersagency.com