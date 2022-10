FRANKFURT (dpa-AFX Broker) - Die Investmentbank Oddo BHF hat Klöckner & Co nach der Gewinnwarnung für das Gesamtjahr von "Outperform" auf "Neutral" abgestuft und das Kursziel von 13,50 auf 8 Euro gesenkt. Analyst Jeremy Garnier stutzte daraufhin in einer am Mittwoch vorliegenden Studie seine Prognosen für den Stahlhändler. Die nächsten Quartale würden schwierig angesichts fallender Preise und mauer Nachfrage im trüben Marktumfeld./ag/tih

Veröffentlichung der Original-Studie: 12.10.2022 / 08:18 / MESZ Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 12.10.2022 / 08:27 / MESZ

dpa-AFX Broker - die Trader News von dpa-AFXDE000KC01000