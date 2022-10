(shareribs.com) Chicago 12.10.2022 - Die Sojabohnen zeigen sich am Chicago Board of Trade etwas leichter, belastet vom zügigen Fortschritt der US-Ernte. Überdies haben die USA zuletzt deutlich mehr Sojabohnen nach China geliefert.Weizen und Sojabohnen lagen am Dienstag unter leichtem Abgabedruck und geben auch im elektronischen Handel ab. Dabei hatten die Marktteilnehmer eine Reihe von Daten zu verdauen. ...

