AMD Short: 62-Prozent-Chance! von Harald Zwick - 12.10.2022, 08:30 Uhr Die Leitzinserhöhung in den USA hat das Ziel, die Nachfrage zu senken. Gleichzeitig wird für die Halbleiter-Unternehmen von staatlicher Seite viel Geld in die Hand genommen, um die Produktion und die Forschung zu unterstützen. Für AMD dominiert jedoch kurzfristig die Schwäche am PC-Markt und führt zu einer Verlängerung des Abwärtstrends. Die Zahlen zum US-Arbeitsmarkt sind im September etwas stärker ausgefallen, als die Wall ...

Den vollständigen Artikel lesen ...