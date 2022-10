Nach einer Reihe von Co-Investments in der letzten Zeit hat AURELIUS den Verkauf von Briar Chemicals, einem führenden britischen Auftragshersteller für Agrochemikalien, bekannt gegeben. Dies ist der dritte Exit für AURELIUS in diesem Jahr. Angesichts des erwarteten Veräußerungsmultiples von ca. 8x EV/EBITDA (eAR) zeigt dieser Deal, dass AURELIUS auch in schwierigen Märkten und zu attraktiven Verkaufspreisen erfolgreich sein kann. AURELIUS verfügt über die notwendigen Kompetenzen entlang der Wertschöpfungskette, wie Branchenexpertise, Netzwerk und Umsetzungsstärke. Die Analysten von AlsterResearch sind der Meinung, dass der Verkauf deutlich über dem zuletzt ausgewiesenen NAV erfolgt ist, was auch den konservativen Bewertungsansatz von AURELIUS unterstreicht. Ein Kurs von ca. 50% unter dem NAV sei daher nicht zu rechtfertigen. KAUFEN mit unverändertem Kursziel von EUR 43,00. Die vollständige Analyse ist abrufbar unter https://www.research-hub.de/companies/research/AURELIUS%20Equity%20Opportunities





